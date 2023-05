Il doppiatore 48enne e la modella curvy 39enne insieme a Niccolò nato il 9 maggio scorso a Storie Italiane

Stefano Macchi, ex storico di Anna Pettinelli, e la compagna Elisa D’Ospina non stanno nella pelle. In collegamento con lo studio di Storie Italiane raccontano a ‘zia’ Eleonora Daniele, così la chiamano amorevolmente i due, la gioia per la nascita di Niccolò. La coppia mostra per la prima volta il figlio di appena 20 giorni in tv: il bimbo è venuto alla luce a roma il 9 maggio scorso. Il doppiatore 48enne, poi, cede alle lacrime e si commuove fortemente per il messaggio di sua madre Ines, che ultimamente non sta bene e non ha ancora potuto incontrare fisicamente il nipotino.

L'ex di Anna Pettinelli, Stefano Macchi, e la compagna Elisa D'Ospina per la prima volta in tv col figlio di 20 giorni: lacrime da 'zia' Eleonora Daniele

La Daniele vede Stefano provato e gli domanda se dorma. “Lei mi accusa di dormire troppo ma non è vero. Dormo 30-40 secondi a letto…”, dice lui. Elisa, che tiene dolcemente il bimbo tra le braccia, ironizza: “Dorme 7 ore di fila ma è abituato a dormirne 10″. In video scorrono le immagini girate in sala parto, in cui si vede la D’Ospina che piange di gioia quando vede il piccolo. “E’ nato di 4.630 kg. La bilancia non riusciva a star ferma. E’ lungo 56 centimetri”, rivela il neo papà.

“Ti volevamo ringraziare per queste immagini. Un’avventura fantastica. Volevamo ringraziare il primario Cipriano e l’ostetrica e tutto lo staff perché il parto è stata una piccola festa”, sottolinea Elisa. Per lei arriva a sorpresa il messaggio del fratello Alessandro.

Arriva il momento di cedimento per Macchi. E’ il videomessaggio della mamma a farlo crollate. “Ciao Stefano, dato che è un periodo molto pesante per me e sono emotiva, preferisco leggerti queste poche righe che ho scritto per te”, gli dice la donna.

Macchi piange ascoltando il messaggio della madre, Ines, che non sta bene

Con il foglio tra le mani, Ines prosegue: “Sono abituata a ricevere le sorprese da te e da tua sorella, ma oggi voglio sorprenderti io. Sono fiera del percorso che hai fatto e molto felice della donna che hai incontrato e della famiglia che stai costruendo insieme a lei. Avete gli stessi valori e obiettivi. Ricordo le tue lacrime di gioia quando hai annunciato che era nato. Mi avete detto della gravidanza di Elisa, regalandomi un bambolotto, ma lì per lì non avevo capito. Da quando sei diventato papà hai lo sguardo raggiante. E’ un regalo che vi siete fatti, visto che dal primo giorno parlavate già di figli”.

Macchi si asciuga gli occhi. “E’ la mia mamma, non ha ancora potuto vedere Niccolò perché non sta benissimo e non può scendere da casa. E’ in cura, ma lo vedrà”, spiega. “La nonna Ines lo sta vedendo grazie alle videochiamate. Adesso si sta prendendo cura di lei, com’è giusto che sia. Presto contiamo di portarglielo su e farglielo vivere un po’. La sentiamo comunque 50 volte al giorno: è sempre con noi”, chiarisce la D’Ospina. Per lui ancora grandi emozioni per un altro messaggio, quello della sorella Alessandra, che vive in Germania.

La coppia si asciuga gli occhi emozionata: sono al settimo cielo per il piccolo

“Le nostre giornate sono intense. Io non ho mai smesso di lavorare. Mi divido tra lavoro, famiglia e nottate”, rivela Macchi. “Zia Ele, noi ti aspettiamo qui a casa”, dice Elisa alla presentatrice. “Certo, verrò presto a trovarvi”, replica la Daniele, contenta di vedere i due al settimo cielo con il loro bambino.