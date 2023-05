''Ero da sola in casa, è stato scioccante'': Laura Freddi racconta in lacrime in tv l'aborto subito anni fa

La showgirl 51enne, con accanto la madre Patrizia, ripercorre il tragico momento

Nel 2018 è diventata madre di Ginevra, avuta dall’attuale compagno Leonardo D’Amico

Laura Freddi si scioglie in lacrime. In tv, a Oggi è un altro giorno, dove è già una presenza fissa, si mette a nudo, tra carriera e privato. Non riesce a trattenersi quando racconta a Serena Bortone l’aborto subito anni fa. “E’ stato scioccante”, ammette. Era al terzo mese di gravidanza. E’ stato uno dei motivi che ha portato alla fine del matrimonio con l’imprenditore Claudio Casavecchia.

Laura cambia espressione sul viso quando si parla dell’aborto. “Non ti può aiutare nessuno quando succede una cosa del genere - confessa - Anche se io i miei genitori li ho avuti sempre accanto”. Seduta al suo fianco c’è la mamma, Patrizia. “Questa cosa è accaduta tra la convivenza e il matrimonio, perché con Claudio ci siamo sposati dopo”, spiega.

“Ho sofferto talmente tanto dentro, che ho dovuto risolverla da sola”, ammette Laura. La Bortone le domanda perché non ci abbia riprovato subito ad avere un bambino: “No, non me la sentivo e questo poi è stato quello che ha allontanano me e il mio compagno. Lui avrebbe invece voluto. Eravamo entrambi desiderosi di mettere su una famiglia…”. “I miei tempi probabilmente erano più lunghi dei suoi - chiarisce ancora - Solamente una donna può capire quel che si prova in quei momenti”.

Laura confida: “In quel momento ero sola a casa”. La conduttrice le chiede: “E’ stato scioccante?”. Lei annuisce tristemente, non riesce quasi a parlare. Il sorriso torna in volto, come anche il pianto, stavolta di gioia, per il messaggio a sorpresa della figlia Ginevra, avuta nel 2018 grazie alla fecondazione assistita con l’attuale compagno Leonardo D’Amico, con cui la relazione continua a gonfie vele. Per la bimba Laura è un ‘supereroe’.

La Freddi parla anche dell’ex Paolo Bonolis. I due sono stati insieme dal 1990 al 1995. “Io e Paolo ci siamo conosciuti nel programma Belli Freschi. Io stavo sempre nascosta, lui, che aveva sempre ragazze intorno, mi notò. Quando l’ho conosciuto gli dissi che quando guardavo Bim Bum Bam, guardavo i cartoni, ma cambiavo quando c’era lui in studio. Lui si incaponì ancora di più. Poi ho scoperto che Paolo, aveva 31 anni, era una persona affascinante, divertente, colto, ironico. Mi ha insegnato tanto”, dice.

La presentatrice vuole sapere perché sia arrivato l’addio. “Io ho sempre avuto un innato senso materno, dopo 5 anni e mezzo desideravo un figlio. Ci siamo lasciati per tempi sbagliati. Lui aveva già una famiglia e i figli lontani in America: aveva le sue problematiche. Io, invece, volevo una famiglia nuova. Le nostre esigenze non hanno coinciso. Oggi ci vogliamo bene, siamo amici”, ammette la Freddi.