La figlia e il nipote di Mara Venier per la prima volta mondani insieme: foto

Elisabetta Ferracini e il figlio Giulio all’evento organizzato a Roma dal pr Antonello Lauretti

La 54enne e il 20enne alla Terrazza dei Papi fanno teneramente coppia

Elisabetta Ferracini sorride insieme al suo Giulio, che lo scorso 13 dicembre ha compiuto 20 anni. La figlia e il nipote di Mara Venier fanno coppia, teneramente, all’evento organizzato dal pr Romano Antonello Lauretti e la sua Lauretti Communication alla Terrazza dei Papi, presso l’Hotel Mecenate Palace, a Roma. Per loro è la prima volta da mondani insieme.

La figlia e il nipote di Mara Venier per la prima volta mondani insieme

La bella 54enne lo sottolinea a noi di Gossip.it. “E’ la prima volta che Giulio viene con me, ci tenevo tanto a portarlo”, spiega con un sorriso dolce sul volto. Si lascia fotografare insieme al suo piccolo uomo classe 2002 che ha avuto dall’ex compagno Carlo Longari. Il ragazzo, che a marzo scorso ha ‘debuttato’ in tv dalla nonna a Domenica In, in occasione della presenza di tutto il cast di Mare Fuori in trasmissione (è un grande fan della serie tv), annuisce. E’ timido, ma orgoglioso di stare accanto alla mamma.

Elisabetta Ferracini e il figlio Giulio all’evento organizzato a Roma dal pr Antonello Lauretti

La 54enne e il 20enne alla Terrazza dei Papi fanno teneramente coppia: Elisabetta non ha voluto bucare l'appuntamento

Elisabetta e Giulio assaporano un cocktail e si lasciano inebriare dalla vista dall’alto della Capitale al tramonto. Intorno a loro tanti altri vip, accorsi al party dedicato all’estate e alla collezione dei gioielli Amen creata da Giovanni Licastro.

Tra i vip presenti anche Miriana Trevisan, Stefania Orlando, Valeria Marini e Patrizia Pellegrino, in foto con Lauretti e Giovanni Licastro, creatore del brand Amen, che al party ha presentato la nuova collezione di gioielli del marchio

Davanti ai fotografi Fabiola Sciabarrasi, Manila Nazzaro e Milena Miconi

I due assaporano il gustoso sushi firmato Rollinho, le tartare di pesce e tante altre specialità, accompagnate da vino e champagne. Lauretti li coccola, come coccola anche gli altri invitati che non bucano l’appuntamento. Manuela Arcuri si lascia immortalare, come pure Valeria Marini. Davanti ai fotografi posano Fabiola Sciabarrasi, Manila Nazzaro, Chiara Giordano in coppia con Andrea Evangelista.

Antonello Lauretti con Manuela Arcuri

Ci sono anche Patrizia Pellegrino, Miriana Trevisan, Milena Miconi, il finalista di Amici 2023 Ramon Agnelli, Nicola Mirigliani, Antonella Salvucci, Stefania Orlando, la modella Hirate Zain, Chiara Geme. Al dj set l’ex di Uomini e Donne e vippone Davide Donadei, insieme a Stefano Coco. Il tempo scorre in fretta, l’atmosfera è magica grazie ai colori del cielo che imbrunisce tra mille sfumature.