Nina Zilli a poche ore dal parto passeggia per Milano con pancione esplosivo e look casual: foto

Nei pressi dell’Arco della Pace, la 43enne incinta indossa un eccentrico completo a quadri

E’ entrata nel nono mese di gravidanza, manca pochissimo al parto: nascerà Anna Blue

Nina Zilli passeggia per Milano con un look casual che evidenzia il suo pancione ormai esplosivo. Il parto è vicinissimo, la gravidanza è ormai agli sgoccioli: la cantante 43enne tra pochissimo avrà la sua prima figlia, per la felicità del compagno, Daniele Lazzarin, in arte Danti, artista e cantante come lei. Maria Chiara Fraschetta, questo il suo vero nome, per l’uscita in città ha scelto un completo a quadri blu, con righe bianche. Sopra un giubbotto in denim oversize. Sempre molto eccentrica con le mise, anche stavolta non delude chi l’apprezza per il suo stile molto personale.

Nina Zilli a poche ore dal parto passeggia per Milano con pancione esplosivo e look casual

Nina è contenta dell’arrivo della cicogna. A Vanity Fair, parlando dei mesi di gestazione, recentemente ha detto: “Chi ha inventato la definizione ‘dolce attesa’? Direi che è bella tosta come attesa, dolce è il pensiero di quello che sarà. Ti trasformi completamente fisicamente e psicologicamente. La maternità ti capovolge, hai grandi alti, grande gioie, ma anche gli ormoni che schizzano alle stelle. Io provo a restare calma e a vivere giorno per giorno. Mi dico che la vita è incredibile, che questa gravidanza mi ha sorpreso. Ora non posso fare altro che guardare al futuro, godendomi il presente”.

“La gravidanza non è una cosa davanti alla quale puoi essere pronta - ha continuato la Zilli - Più la pancia cresce, più provi delle sensazioni. Con i primi movimenti senti come delle farfalline che si muovono dentro di te, poi col passare dei mesi diventa una presenza fissa. E' pazzesco, difficile da raccontare, qualcosa che ancora non conosci ma che è dentro di te. Capisci il miracolo della vita mentre ti cresce dentro. A me piace farle ascoltare la musica e mi sembra che si muova anche a tempo. Dico, infatti, a tutti che ‘la ragazza ha ritmo’. Ma è una cosa vera, non sono matta io, in una delle mie notti insonni ho fatto delle ricerche e ho letto che è possibile sentire il tempo fin da dentro il pancione”.

La bambina si chiamerà Anna Blue. “Anna è il nome preferito di entrambi, mentre Blue l’ho aggiunto io. Come la blue note, la nota che mi fa sognare”, ha spiegato. Nina, appena verrà al mondo, si prenderà una pausa dal lavoro e i ritmi frenetici, insieme a papà Danti e i loro amici cani: “Ci ritireremo in campagna e ci prenderemo tutto il tempo di cui avremo bisogno per conoscerci e imparare come si fa. Non vedo l’ora”.