Melissa Satta a Monte Carlo dal suo Matteo Berrettini, weekend d'amore e lusso: foto

I due ormai fanno coppia fissa: insieme al GP di Monaco

Sono fotografatissimi in Costa Azzurra, ma sui social condividono le immagini a due più intime

Melissa Satta e Matteo Berrettini, dopo il primo red carpet in coppia a Cannes, si regalano un weekend d’amore e lusso a Monte Carlo. I due ormai fanno coppia fissa e al GP di Monaco catturano l’attenzione dei fotografi. In Costa Azzurra la 37enne e il 27enne si prendono i riflettori, ma è sul social che i due condividono le immagini più intime, quelle in cui sono immortalati teneri, dolci e anche spiritosi, smorfie irriverenti dell’ex velina comprese.

Melissa Satta a Monte Carlo dal suo Matteo Berrettini, weekend d'amore e lusso

Melissa e Matteo passeggiano mano nella mano tra i paddock al Gran Premio. Anche stavolta, com’è accaduto pure all’amfAR Gala, che si tiene in concomitanza con il Festival a Cap D’Antibes, hanno look coordinati: jeans, camicia bianca e sneaker. Assistono al Gran Premio innamorati. Quando l’ex velina deve salire in barca, si mette un maglioncino in cotone per proteggersi dal vento. In sintonia, regalano scatti che raccontano la loro felicità.

Berrettini vive nel Principato, dove si allena. Il campione di tennis sta cercando di recuperare dagli infortuni e trovare la sua forma migliore per uscire da un periodo buio in campo. La showgirl, ora protagonista anche del Gialappa’s Show su Tv8, in trasferta da Milano, dove ha la sua casa col figlio Maddox, gli rimane accanto.

La coppia tra i paddock prima del Gran Premio

Melissa assiste alla gara e fa una linguaccia spiritosa al fidanzato

Melissa ha respinto al mittente le accuse che la volevano ‘responsabile’ del momento no dello sportivo. Il sentimento che li unisce ha prevalso. La Satta e Matteo sembrano fare sempre più sul serio: la relazione, nata da pochi mesi, potrebbe portarli lontano.