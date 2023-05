Melissa Satta e Matteo Berrettini fanno sempre più sul serio: primo red carpet insieme, mano nella mano a Cannes

La sintonia tra l’ex velina 37enne e il campione di tennis 27enne è assoluta anche nel look

Melissa Satta e Matteo Berrettini si regalano il loro primo red carpet insieme: debuttano da coppia a Cannes, in occasione dell’ormai tradizionale anfAR Gala, che si tiene, in concomitanza con il Festival del Cinema, a Cap D’Antibes. La sintonia tra l’ex velina 37enne e il campione di tennis 27enne è massima, al punto che la showgirl e lo sportivo scelgono un look coordinato. Davanti ai fotografi si tengono per mano, come due piccioncini: sono molto innamorati e fanno sempre più sul serio.

Melissa e Matteo per essere protagonisti sul tappeto rosso dell’esclusivissimo evento in Costa Azzurra optano per lo smoking, rigorosamente bianco. Leggermente più ‘candido’ quello della Satta, firmato da Stella McCartney. La showgirl indossa la giacca a pelle, con la lingerie a vista. Arricchisce la mise con preziosi gioielli Chopard.

Leggermente più sulla tonalità dell’avorio il completo di Berrettini, griffato Boss. Ai piedi il romano porta scarpe nere stringate lucide: sembra un divo del grande schermo.

La Satta e il fidanzato sono al centro della scena, belli e felici di essere lì insieme, in barba alle malignità che finora sono state dette su di loro e contro cui Melissa ha puntato il dito, sottolineando la normalità del suo rapporto sentimentale col tennista.

A Vanity Fair, recentemente sulla sua relazione con Matteo, l’ex moglie di Boateng, mamma di Maddox, 9 anni, ha detto: “Ci piace divertirci insieme, come di recente, a cena e al karaoke. Ma anche fare delle serate in casa, quando lui si allena e io comunque lavoro. Sono tedesca: si cena alle 7 di sera e mio figlio alle 9 va a letto. Io alle 10 sono sotto le coperte a guardare un film. Con me, se vuoi fare serata a metà settimana, non funziona”. E sul sesso con lui ha precisato: “Non quantifico, ma le assicuro che siamo come tutti quelli che stanno insieme”.