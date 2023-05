La conduttrice ci è rimasta male per il comportamento della 42enne e non lo nasconde

E’ stata lei a lanciare la comica a Victor Victoria e Quelli che il calcio

Victoria Cabello è tornata in tv con “Viaggi Pazzeschi”, il nuovo programma su Tv8 in cui è protagonista insieme al suo migliore amico Paride Vitale, con cui aveva partecipato a Pechino Express. La conduttrice 48enne ritrova il suo spazio e rivela la sua felicità a Vanity Fair. Nel corso dell’intervista, però, si toglie anche un sassolino dalla scarpa. Lancia una frecciatina a Virginia Raffaele. “Dopo che l’ho valorizzata, mai più vista e sentita”, sottolinea.

Victoria Cabello lancia una frecciatina a Virginia Raffaele: ''Dopo che l’ho valorizzata, mai più vista o sentita, spiace che…''

Quando le viene sottolineato come nelle sue trasmissioni abbia spesso costruito vere famiglie con le sue ospiti, come è accaduto con Arisa, Geppi Cucciari e Virginia Raffaele, la Cabello svela: “Arisa è molto carina, ogni tanto mi manda qualche messaggio: è una persona vera, e sono molto contenta del successo che ha avuto sia a livello musicale che come intrattenitrice. A Geppi voglio molto bene: abbiamo delle vite incasinate, ma ogni tanto riusciamo a vederci anche con Paride. Virginia, invece, non l'ho più né vista né sentita”.

La Raffaele è scomparsa dalla sua vita. Eppure è stata proprio la Cabello a dare popolarità alla comica 42enne, lanciandola prima a Victor Victoria e poi a Quelli che il calcio. Victoria precisa: “Dopo Victor Victoria è arrivata a Quelli che il calcio con Simona Ventura, ma l'esplosione l'ha avuta quando sono arrivata io: sapevo come sfruttare al meglio le sue qualità, mi sono battuta affinché lei e Ubaldo Pantani non facessero solo i collegamenti ma intervenissero anche in studio. Io e gli autori, poi, abbiamo anche insistito sulla scelta dei suoi personaggi: da Belen alla Minetti”.

E’ stata lei a lanciare la comica 42enne a Victor Victoria e Quelli che il calcio

La presentatrice aggiunge lapidaria: “Sono una grande fan di Serena Dandini, che ha scoperto e lanciato tantissimi talenti: io non credo di averli scoperti, ma senza dubbio li ho valorizzati. Il mio talento forse è capire il potenziale di una persona e cercare di darle luce. Mi spiace che nelle interviste di Virginia sembra che non abbia mai lavorato con me”.