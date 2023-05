Anche Heidi Klum si presenta a Cannes con uno spacco da paura: le foto fanno discutere

La top model tedesca 49enne adotta un look spettacolare con maxi scollatura

Sulla Croisette col vestito giallo, infiamma il Festival e si prende la scena

Heidi Klum a Cannes si prende la scena. La modella tedesca si presenta sulla Croisette con un abito giallo con maxi scollatura e uno spacco da paura. Il look delizia tutti, ma le foto fanno discutere: c’è chi non apprezza pienamente la sua mise, da molti giudicata eccessiva.

Alla premiere di La Passion De Dodin Bouffant, film in concorso di Trần Anh Hùng con Juliette Binoche e Benoît Magimel, la 49enne sfila sul tappeto rosso in total yellow. La giudice di America’s Got Talent attira l’attenzione di tutti i presenti. I suoi stylist Rob Zangardi e Mariel Haenn, gli stessi che si occupano pure dei look di Jennifer Lopez, hanno scelto per lei un vestito giallo di Zuhair Murad.

Il capo che indossa la Klum ha strisce di tessuto che creano ritagli lungo i fianchi e sul petto: l’effetto under boob è sensualissimo. Non è finita. L’abito ha pure un maxi spacco e dettagli con Swarovski sulle spalle. Le maniche sono lunghissime, toccano fino a terra. Heidi muove le braccia ed ecco arrivare l’effetto ‘farfalla’, perfetto per i fotografi appostati che la immortalano.

La Klum completa l’outfit con sandali minimal ai piedi, con tanto di fascia trasparente sul piede, come impone il trend del momento. Esperta di passerelle da tanti anni, lei sa perfettamente come catalizzare l’attenzione su di sé.