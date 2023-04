Stefano Macchi, ex di Anna Pettinelli, rivela il nome scelto per suo figlio

Il doppiatore e attore 48enne avrà il suo primo bebè dalla compagna Elisa D’Ospina, 40 anni

Il bimbo nascerà agli inizi di maggio. Confida anche il suo secondo nome

Stefano Macchi, ex di Anna Pettinelli, e la compagna Elisa D’Ospina sono al settimo cielo. I primi di maggio nascerà il loro “Fagiolino”, come lo chiamano sui social. A Oggi l’attore e doppiatore 48enne e la modella 40enne rivelano il nome scelto per il loro primo figlio. “Si chiamerà Niccolò”, confidano.

“Si chiamerà Niccolò, siete i primi a saperlo. Da quando, lo scorso anno, io e Stefano ci siamo incontrati parlavamo sempre di questo bambino, come se ci fosse già”, spiega Elisa, prima modella curvy italiana che oggi porta la sua testimonianza nelle scuole per combattere i disturbi alimentari. “Anche il nome ci è venuto in mente in contemporanea. Il secondo nome sarà Luciano, come mio papà, che è stato molto presente quando ho conosciuto Elisa”, le fa eco Stefano.

“Niccolò nascerà agli inizi di maggio - svela ancora la D’Ospina - La nostra è stata una gravidanza assolutamente normale, anche se all’inizio con nausee molto forti. La cosa che piace di più è vedere questo pancione che cresce con me, sapendo che dentro si sta formando una nuova vita. Un’emozione senza eguali”.

Macchi, quando gli si domanda della Pettinelli e della loro rottura dopo 8 anni, commenta: “Non voglio lasciare spazio per le polemiche, andare verso Elisa è stato il percorso più bello e naturale”. In merito alle polemiche provocate da alcune dichiarazioni della conduttrice radiofonica 66enne riferite al rapporto dell'artista con Elisa, arrivato poco dopo la loro separazione, dice: “Nessuno ha tradito nessuno, tanto per essere chiari. Sono uscito dalla relazione sereno e ho cercato di mantenere rapporti cordiali. Non è stato lo stesso dall’altra parte. Me ne dispiace molto, ma pazienza. Quello che m’interessa è la serenità familiare, con Niccolò che sta arrivando e con Elisa, la donna della mia vita”.

La D’Ospina chiarisce ulteriormente: “Stefano e io abbiamo chiuso le nostre storie passate, poi abbiamo iniziato la nostra relazione. Da parte nostra c’è la massima serenità”.