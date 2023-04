Al Red Room Milano, allestito come un "Salotto Salemi”, va in scena un mega party

L’influencer italo-persiana cambia persino due outfit per celebrare il suo compleanno

Giulia Salemi per i suoi 30 anni organizza una super festa, quella che aveva sempre sognato. Al Red Room Milano, allestito come un "Salotto Salemi”, va in scena un mega party con tantissimi invitati vip. L’influencer italo-persiana accoglie tutti, protagonista assoluta: per celebrare il suo compleanno allo scoccare della mezzanotte arrivano Federica Nargi, Costanza Caracciolo, Dayane Mello e tantissimi altri. Al suo fianco, senza l’ombra della crisi, ormai passata, c’è il fidanzato Pierpaolo Pretelli.

Superfesta per i 30 anni di Giulia Salemi: Nargi, Caracciolo, Mello e gli altri, ecco chi c’era

“E’ stato tutto bellissimo… - scrive Giulia sul social, dove pubblica moltissime foto della festa - E’ così che nei sogni di bambina immaginavo la mia festa. Ho dovuto aspettare i miei 30 anni, ma solo se ci credi e non smetti mai di sognare le cose accadono. Grazie a tutti per l’amore che mi avete regalato. Grazie a Giorgia Farina per aver organizzato la festa più bella e iconica di sempre. A tutto il suo team che ha ricreato un ambiente davvero a mia immagine e somiglianza”. La Salemi fa una lunga lista di nomi, non scordando alcuno di quelli che le hanno donato una notte indimenticabile.

Al Red Room Milano, allestito come un "Salotto Salemi”, va in scena un mega party. L'influencer con Alfonso Signorini

L’addetta ai social del GF Vip, che sogna da conduttrice in prima serata, al party indossa due outfit firmati GCDS e Moschino. Prima è sensualissima con abito bianco trasparente contraddistinto da un reggiseno color argento, poi sceglie un vestito rosa con scollatura vertiginosa.

Giulia con Elettra Lamborghini

L'italo-persiana con Federica Nargi e Costanza Caracciolo

Tra gli ospiti presenti, la mamma di Giulia, Fariba Tehrani e volti noti dello showbiz come Federica Nargi, Bianca Atzei, Costanza Caracciolo, Elettra Lamborghini, Rosalinda Cannavò e Tommaso Zorzi.

Il momento della torta con il fidanzato Pierpaolo Pretelli accanto

Accorsi a farle gli auguri pure Alfonso Signorini, Dayane Mello, Angela Caloisi con Paolo Crivellin, Costantino della Gherardesca, Mr. Rain, Giacomo Urtis, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Paola Di Benedetto, Martina Hamdy.

Giulia abbraccia l'amica Dayane Mello

Torta favolosa, brindisi e balli scatenati per tutti, grazie alla musica dei Gemelli Diversi, di Paolo Meneguzzi e dei Sonohra, tutti felici di esibirsi live con i brani più celebri.