Susanna Vianello, figlia di Edoardo Vianello e Wilma Goich, è morta: aveva 49 anni

Susanna Vianello, figlia del famoso cantante Edoardo Vianello e Wilma Goich, è morta in una clinica romana. Un tumore in un mese se l’è portata via. Lo scrive il cugino, il giornalista e conduttore Rai Andrea Vianello, devastato dal dolore. Speaker radiofonica di Radio Italia, aveva solo 49 anni, ne avrebbe compiuti 50 il prossimo 20 luglio. Lascia un figlio di 23 anni.

“La mia cugina bella e forte, un tornado di talento e di simpatia, @susyvianello non c’è più. In un mese appena, un tumore cattivo e impietoso l’ha portata via. Avrebbe fatto tra poco appena 50 anni e lascia un figlio di 23. Aveva molto amici, anche qui. Ci mancherà molto”, scrive Andrea Vianello su Twitter. Susanna era molto conosciuta nel mondo radiofonico nazionale, amica di tanti famosi, amava stare dietro un microfono, senza essere accecata dal fascino dei riflettori.

Sono moltissimi quelli che piangono Susanna Vianello. Il giornalista Salvo Sottile via social scrive: “Ci mancherà tantissimo, donna dolce e generosa” . Tommaso Labate del Corriere della Sera, rispondendo al tweet di Vianello, rivela: “Sono senza parole, Andrea. Ti abbraccio forte”. Messaggi di cordoglio pure di Stefania Orlando, Lucio Presta, Manila Nazzaro, Saturnino Celani e tanti altri.

Arriva pure il saluto tenero e commosso di Rosario Fiorello: "La mia amica Susanna è volata via. Abbiamo riso tantissimo… non ti dimenticherò mai”. Lo showman pubblica un composit con una serie di scatti che lo immortalano spiritoso insieme a Susanna a cui era molto, molto legato.

