Ha concluso il percorso di studi alla facoltà di Psicologia di Milano

Oggi, 9 novembre, ha discusso la tesi del corso in Scienze e Tecniche Psicologiche

Taylor Mega si fa vedere nelle sue storie con la corona d’alloro sulla testa. L’influencer e personaggio tv, 30 anni compiuti lo scorso 31 ottobre, si è laureata. Ha concluso il suo percorso di studi alla facoltà di Psicologia. Oggi, 9 novembre, in mattinata, ha discusso la tesi del corso in Scienze e Tecniche Psicologiche. Subito dopo ha celebrato con i genitori e alcuni amici. Per tutti un pranzo nel lussuoso ristorante di Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa Milano.

L'influencer e personaggio tv Taylor Mega si è laureata! Dettagli e foto dei festeggiamenti

Completo pantaloni nero gessato e camicia in seta bianca. Taylor per il giorno della laurea ha scelto di essere glamour e chic. Ha completato il suo outfit con una Kelly black di Hérmes. Ad attenderla, oltre ai genitori, Jessica Cardinali, Letizia Zanutta e Stefano Pinto. Sorridente, la Mega ha brindato con i suoi cari. Ora tutti la chiamano “dottoressa del mio cuore”, mostrandole tantissimo affetto.

Ha concluso il percorso di studi alla facoltà di Psicologia di Milano

Oggi, 9 novembre, la 30enne ha discusso la tesi del corso in Scienze e Tecniche Psicologiche. Poi pranzo in famiglia a Palazzo Parigi

Modella, imprenditrice, oltre che influencer, Taylor ha iniziato sin da piccola a muovere i primi passi sul social: oggi è seguitissima, con i suoi 2 milioni e 800 mila follower. Ha partecipato all’edizione 2019 de L’Isola dei Famosi. Nasce in una famiglia di allevatori di tacchini ed è stata fidanzata con Tony Effe, 32enne cantante trap/rap della Dark Polo Gang, oggi spesso solista.

Al suo fianco, fieri ed entusiasti, i suoi genitori

Spesso al centro del gossip, sia per i suoi presunti ritocchi estetici, sia per flirt o mise super hot, la ragazza, all’anagrafe Elisia Todesco, non è più apparsa in alcun salotto tv e si è messa sotto con lo studio, raggiungendo, finalmente la laurea, a cui teneva moltissimo, così come i suoi genitori.