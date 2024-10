Taylor Mega in giro per Milano praticamente in topless: le immagini

In zona Varesine a Milano cammina con 5 enormi buste dopo lo shopping

L’abitino che indossa a fascia fa fatica a contenere il décolleté e…

“‘Continuare a fare shopping non risolverà i tuoi problemi’. Letteralmente io”, scrive Taylor Mega. Accompagna le sue parole con un breve reel in cui ha tra le mani cinque enormi buste. E’ reduce da una corposa seduta di acquisti in centro a Milano: va verso la sua auto per riporle nel bagagliaio. E’ in zona Varesine ed è praticamente in topless…

Taylor Mega in giro per Milano praticamente in topless

L’influencer 30enne indossa un mini dress col top a fascia. E’ molto aderente sul décolleté e a stento contiene il seno della ragazza, che esce quasi completamente di fuori. Dire che le sue ‘sexy bombs’ siano quasi totalmente scoperte non è quindi un’assurdità.

Taylor è reduce dalla VI fiera regionale Promo Autunno a Sassari: sabato 19 ottobre è volata all’evento da madrina. Ai giornalisti a proprosito del suo lavoro ha detto: “Sfatiamo il mito che questa figura non faccia nulla, anzi. Per diventare influencer ci vuole tanta dedizione, impegno e soprattutto tanta inventiva, perché ogni giorno occorre inventarsi delle cose nuove per intrattenere il pubblico, anche perché mantenere alto l’interesse delle persone oggi è sempre più difficile. Io per esempio non ci dormo la notte. Consiglierei di lanciarsi in questo campo solo a chi lo sogna veramente, almeno di provarci, perché ci sono tantissime altre carriere che possono dare grandissime soddisfazioni”.

Lei, avvenente come sempre, non lascia nulla al caso e sicuramente anche mostrarsi con un mini dress tanto succinto potrebbe essere una strategia che porti a parlare di sé. Del resto ha sempre amato far vedere a tutti il suo corpo perfetto. Come pure una vita fatta di agio e lussi a non finire. Elisa Todisco, questo il suo vero nome, però non è una ragazza così leggera. Ha pensato anche a completare il suo percorso di studi: un anno fa si è laureata a Milano in Scienze e Tecniche Psicologiche, conseguendo il titolo di ‘dottoressa'. Ne è molto orgogliosa.