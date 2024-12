''Non posso avere partner occasionali per colpa dell'ansia da prestazione'': Taylor Mega spiega che gli uomini davanti a lei vanno nel pallone

Nel podcast MySecretCase l’influencer si sbilancia parlando di sesso

Taylor Mega lo rivela senza filtri. Nel podcast MySecretCase l’influencer si sbilancia parlando di sesso. Norma Rossetti le fa domande esplicite e la 31enne risponde maliziosa. Così svela che gli uomini davanti a lei, a causa della sua avvenenza, vanno nel pallone. “Non posso avere partner occasionali per colpa dell’ansia da prestazione”, confida.

La conduttrice le chiede dell’ansia da prestazione, che a Taylor non appartiene, ma a chi è con lei sì. “Io la subisco, purtroppo il 99% dei partner alla prima volta…”, sottolinea l’ex naufraga dell’Isola. “Ti vede e sviene?”, le domanda la Rossetti. “Problema, non posso avere partner occasionali per colpa dell’ansia da prestazione. Cioè, la prima volta, seconda terza… Uhm…”, rivela, accompagnando le sue parole con un gesto con la mano in cui fa capire che tra le lenzuola il lui in questione diventa ‘bravo’ solo dopo un po’ di volte.

Taylor è una donna aperta: “Tutto quello che rientra nella sfera sessuale, nella consensualità ben venga. Una cosa sottovalutata del sesso? Le mani, tutto inizia con le mani, fondamentale”. Lei fa uso dei sex toys. Norma gliene dà uno e la Mega commenta divertita: “Ah, Salvatore”. Regala il nome all’oggetto. Poi prosegue: “Ho un sacco di amiche che ancora oggi mi ringraziano per avergli fatto scoprire ‘Salvatore’…!”. E’ un succhia clitoride. “E’ una cosa che tutte le donne dovrebbero avere e saper utilizzare perché salva la vita. Donne a casa dovete averlo, poi mi ringrazierete e mi penserete sempre!”.

Un’ultima domanda sulle dimensioni: per lei contano? “No, avevo questa frequentazione, giuro riusciva comunque a…”. La soccorre, per finire la frase, la Rossetti: “Lei non ce la fa a dirlo: a farla godere”. Taylor però irrompe con la sua perla finale: “Ancora peggio in realtà: l’uomo con la lingua e il dito non è mai finito”.