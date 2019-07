Lunedì 22 luglio è andata in onda la penultima puntata di "Temptation Island 2019". Le coppie si sono cimentate con gli ultimi falò prima del confronto finale.

Uno dei falò più intensi della penultima puntata di "Temptation Island 2019" è stato quello tra Ilaria e Massimo. La ragazza afferma di essere ancora innamorata del fidanzato e non riesce a trattenere le lacrime quando lo sente parlare con la single Elena: "Vorrei tornare ad essere felice. Non la vedo neanche più bella - afferma Massimo riferendosi a Ilaria - L'attrazione fisica è calata".

Ilaria, sconvolta, piange a dirotto tanto che Filippo Bisciglia interrompe il falò per consolarla e le dà una tenero bacio sulla guancia: "Perché sono innamorata di uno che mi fa stare male?", le parole della ragazza.

Massimo dal canto suo è geloso del tentatore Javier: "Lei sta vivendo una relazione dentro una relazione. Tanto schifo, me ne andrei anche ora", dichiara. Ma anche lui pare avere una certa attrazione per la single Elena. Non solo, in un video mandato in onda, sembra che tra i due ci sia stato molto più di un semplice bacio

Infine Ilaria e Massimo si rivedono dopo 21 giorni. Il confronto non sembra andare nel migliore dei modi e per vedere come si concluderà bisognerà aspettare la prossima settimana. Aria di crisi anche per Sabrina e Nicola. Katia rimane delusa nel vedere le labbra del fidanzato Vittorio che sfiorano quelle della tantatrice Vanessa: "Ho un fuoco dentro", afferma il ragazzo. La penultima puntata di "Temptation Island 2019" ha lasciato i telespettatori con il fiato sospeso. Cosa succederà?









Scritto da: Francesca Romana Domenici il 23/7/2019.