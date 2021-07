Temptation Island, Tommaso : 'Valentina doveva piangere!'

Temptation Island lascia strascichi amari alla prima coppia scoppiata al reality. Tommaso Eletti, 21 anni, dice la sua sulla rottura con la fidanzata 40enne arrivata dopo il falò di confronto. E’ deluso dalla reazione della bionda, che lui ha tradito con la single Giulia. “Valentina doveva piangere!”, sottolinea il ragazzo.

Tommaso è durissimo con Valentina Nulli Augusti. “Dopo quello che ha visto doveva piangere, manco una lacrima è caduta. Io ho pianto i primi due giorni come un bambino”, dice in un video di Witty Tv, girato subito dopo il falò.

Ora vuole vivere senza sensi di colpa dopo il rapporto durato un anno e sette mesi con una donna più grande di lui di 19 anni: “Mi sento liberato. Sono contento di aver capito adesso che forse lei non è la donna della mia vita. Altrimenti non mi sarei comportato così con Giulia. Se fossi stato realmente innamorato questa cosa non sarebbe mai successo. Si vede che mi sono sentito staccato a tal punto da lei da fare quello che ho fatto. Da un lato sono contento di quello che è successo, mi sono svegliato. Ho 21 anni. Quei piccoli passi che dovevo fare crescendo nel tempo mi servono. Sono tornato indietro e ora farò quei passi piano piano, senza saltare tutte le tappe che ho voluto saltare per stare con lei”.

La reazione di Valentina lo ha lasciato comunque interdetto: “Io mi sarei aspettato che fosse stata molto più scottata, mi aspettavo una sberla in bocca. E invece niente. Se io avessi visto un video del genere spaccavo tutto il villaggio, prendevo una barca e andavo a prenderla. Non ha neanche pensato al fatto che ho baciato Giulia. Io dopo mi sono messo a piangere pensando a come sarebbe potuta stare Valentina. Mi aspettavo che reagisse in un altro modo. Non ritorno con lei, non mi prendo in giro da solo”.

La 40enne, dal canto suo, pare ancora giustificarlo. “E’ successo quello che mi aspettavo. Lui non ha accettato il fatto che io mi divertissi in mezzo a queste persone fantastiche. Io mi sono comportata lì dentro come una principessa, a lui questo non arriva. Ci vuole coraggio a stare con un ragazzo più giovane. Io sapevo che in un futuro prossimo, a breve, sarebbe potuto avvenire un cambiamento, ovviamente. Finiscono le storie con i coetanei, figurati il resto”, sottolinea dopo il falò.

“Ora ho la consapevolezza che se mi diverto, sono me stessa e sono serena, a lui non sta bene. Se fossi uscita di qua con Tommaso sarei tornata a Roma con gli stessi identici problemi di prima che a un certo punto, dopo un anno e sette mesi, non voglio più”, aggiunge.

Infine sulla delusione di Tommaso spiega: “Vederlo così è stato forte, ma mi rendo conto quanto lui sia stato deluso: è inguaribile. E’ meglio per lui che stia con una persona della sua età, su tutti i fronti. Questo programma è servito ad entrambi. Io ho bisogno di essere una donna che sa mantenere le distanze con gli uomini e avevo bisogno di farglielo vedere ma lui non ha capito. Siamo su due binari separati, non siamo compatibili. Lo siamo nel sentimento, ma nella gestione della vita quotidiana cozziamo troppo”. Per questo è rimasta impassibile davanti alle ‘corna’ di lui.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/7/2021.