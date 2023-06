Temptation Island riparte dopo un anno di stop: subito record storico di ascolti e una coppia già in crisi

Il programma di Maria De Filippi sbanca i dati auditel con il 26,14% di share

Le sette coppie nel resort in Sardegna hanno già conquistato il web e la tv

Un ritorno più che gradito, ma atteso e celebrato con un record storico di ascolti. Temptation Island dopo un anno di stop è tornato su Canale 5 e ha raccolto davanti al video 3.558.000 spettatori pari al 26.14% di share. Le storie degli amori ‘tossici’, i tradimenti e le sofferenze in diretta piacciono davvero a tutti. Filippo Bisciglia, acclamato dal web, per la nona volta è al timone del reality sui sentimenti con il suo stile delicato e l’atteggiamento da amico, pronto ad aprirti gli occhi piano piano.

Filippo Bisciglia torna al timone del reality per la nona volta

Maria De Filippi incassa un nuovo successo grazie ai casting delle coppie dell’edizione 2023 che sono 7 e arrivano da Milano, Trieste, Rieti, Roma, Terracina, Frosinone, Rieti e Napoli. Coppie che stanno insieme da 11 anni o da meno di 3. In comune hanno tutti la voglia di far chiarezza sul proprio futuro durante i 21 giorni in cui le fidanzate e i fidanzati vivranno separati nel resort in Sardegna.

Il conduttore con le sette coppie sbarcate in Sardegna

Ad accompagnarli nel processo di consapevolezza ci sono i famosi tentatori, ragazze e ragazzi bellissimi con un unico obiettivo: mettere in crisi i protagonisti del programma. La prima puntata ha già offerto un quadro chiaro delle dinamiche di quest’anno e si è conclusa con una precoce richiesta di falò da parte di Isabella, la 26 enne che lavora in un’agenzia di organizzazione di eventi legata a Manu, il tranviere 27enne nato nella periferia milanese.

Le tentatrici dell'edizione 2023

Il sentimento c’è, ma le differenze sociali pesano. Lo sfogo di Manu durante i primi giorni nel resort sconvolge Isabella che non vuole far la parte della classista, ma soprattutto, non riesce a vedere il fidanzato in lacrime.

La prima puntata si è conclusa con una richiesta di falò anticipato da parte di Isabella

La bionda chiede a Filippo di interrompere l’avventura e chiama il fidanzato al falò di confronto. Nella prossima puntata scopriremo come andrà a finire…