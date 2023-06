Giorgia Soleri dopo la rottura con Damiano David: ''Gelosia anche tra i non monogami''

La 27enne ha ammesso che anche nelle relazioni non monogame ‘etiche’ si può essere gelosi

Poi ha svelato a chi restano i gatti che aveva adottato insieme all’ex, frontman dei Maneskin

Giorgia Soleri è tornata a parlare della rottura con Damiano David, frontman dei Maneskin. La loro relazione, durata circa sei anni, è stata ufficialmente dichiarata finita da entrambi un paio di settimane fa, dopo che il cantante è stato avvistato in una discoteca mentre baciava un’altra ragazza (ma sembra non sia stata quella la causa dell’addio).

Giorgia Soleri, 27 anni, ha spiegato che si può essere gelosi anche nelle relazioni non monogame

Giorgia, 27 anni, aveva poi confermato il fatto che la loro storia d’amore non era monogama. Erano una coppia “aperta”. Questo però non significa che non potessero esserci gelosie. A una domanda sull’argomento ricevuta sul social ha infatti risposto: “Le non monogamie etiche sono tantissime e tutte diverse, così come le persone all'interno della o delle relazioni. Purtroppo è impossibile rispondere generalizzando ma in linea di massima: sì, può accadere di provare gelosia”.

Via Instagram Stories le è stato anche domandato chi si prenderà ora cura dei gatti che aveva adottato insieme a Damiano, 24 anni. “Hai un accordo di paternità con Damiano per i gatti?”, le ha scritto un utente.

Giorgia Soleri insieme a Damiano David, 24 anni, e a uno dei loro gatti durante la loro relazione

Ha risposto: “Questa probabilmente è la domanda più gettonata. L'unico accordo è che i gatti sono di entrambi e può venirli a trovare quando vuole (che io ci sia o meno). Sono rimasti con me per una questione di comodità di gestione e di stile di vita”.

Infine Giorgia ha confermato di essersi iscritta a un’applicazione per fare dating. Ma nel suo profilo ha specificato di cercare “solo due chiacchiere, un bicchiere di vino, nessun impegno e soprattutto niente bebè”.

Nel frattempo Damiano è stato avvistato insieme alla modella Martina Taglienti.