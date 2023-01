Il conduttore 58enne a Le Iene parla delle difficoltà avute con l’ex Thais Wiggers, madre di Julia

Teo Mammuccari si emoziona a Le Iene. Il conduttore del programma cult di Italia 1, in coppia con Belen Rodriguez, in diretta tv, nel suo monologo sui padri separati, racconta tutto il dolore provato per il difficile rapporto con l’ex velina Thais Wiggers, da cui ha avuto Julia. “Non ho visto mia figlia per 3 anni”, svela. E aggiunge: “Sono stato travolto”.

Teo e la 37enne si sono messi insieme nel 2007, nel 2010 la decisione di lasciarsi, poco dopo la nascita di Julia, 14 anni. “Quando due persone che hanno un figlio si separano si soffre sempre perché è difficile dare in quella situazione il meglio di sé. Io sono stato travolto e avevo meno sicurezze di lei e molte più paure perché 'la mamma è sempre la mamma' ma anche un padre è sempre un padre, ma non suonava altrettanto bene”, spiega Teo.

Arriva la dolorosa confessione: “Non ho visto mia figlia, Julia, per 3 anni perché era in Brasile con sua mamma. Perché la mamma è sempre la mamma”. "E una volta lei mi ha detto 'è colpa mia, se non ci fossi stata io non avresti avuto questi problemi’ - rivela ancora il presentatore parlando della figlia - E no, amore mio, no. Tu non sei il problema, tu sei la mia forza. Ecco lì ho capito che quando ti separi non devi pensare ai tuoi di problemi, ma devi pensare ai figli. E solo così che puoi essere un buon genitore e io cerco di esserlo ogni giorno anche grazie alla mamma che dopo quei tre anni in Brasile ha capito che non poteva essere una buona madre negandomi la possibilità di essere un buon padre".

Teo fa poi un appello agli altri padri separati: "Non tutte hanno la sua sensibilità, non tutti hanno la mia fortuna e lo capisco, ma a tutti i papà voglio dire: non cercate rivincite, non pensate ai vostri problemi, pensate ai vostri figli".