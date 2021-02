Davvero una terribile scoperta quella fatta da Giovanni Ciacci. Il costumista è stato costretto a rinunciare a prendere parte alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi, che partirà tra un paio di settimane, dopo che durante i controlli medici in vista del trasferimento in Honduras dei concorrenti del reality gli sono state trovate delle cicatrici ai polmoni. Si tratta di una fibrosi frutto dell’infezione da Coronavirus, nonostante il 49enne fosse asintomatico durante la malattia. Lo ha raccontato lui stesso ospite di ‘Pomeriggio Cinque’.

“Durante le visite che ho fatto per partecipare al reality show, abbiamo scoperto che il Covid mi ha lasciato dei segni indelebili sui polmoni”, ha spiegato Ciacci, che il prossimo 11 marzo compirà 50 anni. “Mi hanno scoperto una fibrosi polmonare e delle anomalie polmonari, una minore capacità respiratoria, scarsa forza dei muscoli respiratori e delle bruttissime cicatrici sui polmoni”, ha aggiunto.

A rendere il tutto ancora più sconcertante è proprio il fatto che la sua infezione è stata sostanzialmente asintomatica. Il Covid può quindi lasciare conseguenze indelebili anche in chi apparentemente sperimenta forme lievi della malattia. “Io ero asintomatico ed ho riportato tutte queste cose come conseguenze. Io non avevo neanche la tosse, solo un po’ di affaticamento. Ora a volte ho della nebbia al cervello, tipo ora sono qua con te e poi improvvisamente non mi ricordo il tuo nome. I medici mi hanno spiegato che anche questa è una conseguenza del Covid che ti lascia per 9-12 mesi”, ha concluso.

Scritto da: il 24/2/2021.