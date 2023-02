Tiberio Timperi confessa: ''Ho passato 15, 18 anni che avrebbero ucciso chiunque''

Il giornalista e conduttore annientato dal divorzio complicato

Tiberio Timperi si racconta tra carriera e privato in una lunga intervista sulle pagine del Corriere della Sera. Il giornalista 58enne lascia trasparire la sua amarezza per il divorzio complicato. Dal 2002 al 2005 è stato sposato con Orsola Adele Gazzaniga, da cui ha avuto il figlio Daniele. “Ho passato 15, 18 anni che avrebbero ucciso chiunque”, confessa.

“Sono abituato a cavarmela da solo, ma del resto nasciamo soli e moriamo soli. C’è una sorta di ottimismo nero nella consapevolezza che la vita non è giusta e il tempo non è galantuomo”, ammette il conduttore di Mattina in Famiglia.

Timperi poi, nel descriversi, svela: “Sono un romantico che strada facendo si è incastrato in una serie di sovrastrutture. Ho dovuto remare e infine sono entrato anche in tempesta: qualche albero è crollato ma sono un sopravvissuto. E quando le cose vanno male, capisci anche quanto vali. Ma mi restano dei graffi nel cuore, non solo sulla pelle”.

Tiberio spiega: “Da un certo momento in poi la mia vita ha preso un’altra direzione: è stato molto, molto pesante, ma va bene così. Ho altre fortune, come non lavorare: di fatto assecondo solo la mia passione. I miei amici di recente mi hanno detto: ‘Tiberio, tu rispetto a noi hai realizzato i tuoi sogni’. E’ una gran cosa avere chi te lo ricorda. Ho passato 15, 18 anni che avrebbero ucciso chiunque, ma ora ne sono uscito: bruciacchiato, tumefatto, ma ci sono ancora”.

Quando gli si domanda se gli piacerebbe innamorarsi di nuovo, Timperi risponde: “Dovrebbero rifare Agenzia matrimoniale per quelli che si separano a 50 anni. Lo penso seriamente, perché se succede, a quel punto che fai? Se vai in discoteca potrebbero essere tutti tuoi figli: cosa racconto a una di 25 anni? Sarei ridicolo. Inoltre, nel mio caso, c’è il rischio di essere avvicinato per quello che rappresento: molte sono interessate alla scatola, diventi sospettoso. Spero sempre che la vita mi sorprenda quando meno me lo aspetto ma, in generale, tutti si cercano, pochi si trovano e molti si accontentano: io non ho intenzione di accontentarmi”.

Il presentatore aggiunge: “Vivo solo da una vita proprio perché credo che ci sia un’anima gemella. Scendere a compromessi non fa parte del mio vocabolario: non nel lavoro e nemmeno nella vita privata. Da solo sto bene: se mi devo mettere con una persona devo stare meglio”.