Chiara Nasti e Mattia Zaccagni emozionati per il 'battesimo dell'acqua' del figlio Thiago: guarda

L’influencer e il calciatore portano per la prima volta il piccolo in piscina

La 25enne e il 27enne si divertono con il bambino che fa acquaticità neonatale

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono felici e molto emozionati per il ‘battesimo dell’acqua’ del figlio Thiago, venuto alla luce il 16 novembre scorso. L’influencer napoletana e il calciatore della Lazio vanno per la prima volta col piccolo di poco più di due mesi in piscina. La 25enne sul social scrive: “Oggi andremo a fare acquaticità neonatale”. Poi posta un video che racconta l’esperienza vissuta.

Chiara e il compagno 27enne entrano in acqua con Thiago. Osservano il loro bambino con occhi pieni d’amore: il pargoletto prende confidenza con un ambiente nuovo per lui, anche se solo in parte. Nella pancia della madre, infatti, i bebè per nove mesi sono circondati dal liquido amniotico, che li protegge, sono abituati a muoversi come se fossero in acqua.

L’acquaticità neonatale è fortemente consigliata: serve a sviluppare alcune competenze dei bambini, come la capacità di stare a galla, le brevi apnee. I bimbi in piscina si rilassano e riescono anche a dormire meglio. Si favorisce lo sviluppo e la crescita muscolare, sensoriale e cerebrale del neonato e si stimola il loro appetito.

Fa bene pure ai genitori. Aumenta il legame di fiducia genitore-figlio e iuta a dissolvere le ansie legate alla genitorialità. E’ un’occasione quasi unica di vivere una dimensione lontana da stress. Chiara e Mattia si regalano momenti unici insieme a Thiago. “Ti amiamo”, scrivono.

I due con la wedding planner per ultimare i preparativi di nozze: si sposeranno il 20 giugno

Poi c’è tempo pure per dedicarsi ai preparativi delle nozze con la loro wedding planner: i due si sposeranno il prossimo 20 giugno.Ormai è quasi tutto pronto per fiori d’arancio che si annunciano spettacolari.