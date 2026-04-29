Si gode una serata con gli amici e il suo inseparabile cagnolino, Rosita, adorabile chihuahua

E’ contentissima di essere tornata in tv con Citofonare Rai2 insieme a Paola Perego

E’ contentissima di essere tornata alla tv con Citofonare Rai2 insieme a Paola Perego, prendendo il posto di Simona Ventura, che è tornata a Mediaset. Paola Barale festeggia raggiante i 59 anni al ristorante. Si gode una serata con gli amici e il suo inseparabile cagnolino, Rosita, adorabile chihuahua. A sorpresa arriva la torta e lei spegne la candelina rosa sopra, poi la spezza per esprimere il desiderio. E’ un momento ottimale, come spiega a F. Al settimanale parla dei figli non avuti. “Sono contenta di non averne fatti”, svela.

''Sono contenta di non averne fatti'': Paola Barale festeggia i 59 anni al ristorante e parla dei figli non avuti su F

Nel 2005 lasciò Buona Domenica, da allora la televisione sembrava essersi dimenticata di lei. Paola svela: “Quando ho lasciato Buona domenica era perché avevo bisogno di cambiare, mi stava stretta. Mio padre era parecchio contrariato, sono andata contro tutto e tutti, ho pagato un bel prezzo. Pensavo che avrei fatto altro, e invece non è capitato. Ma non ho rimpianti. Fa parte della mia visione della vita, del rispetto per me stessa. Poi, è capitato che mi innamorassi perdutamente di una persona, e va bene così…”.

La Barale perse la testa per Raz Degan, la loro relazione è durata quasi 14 anni, si è spezzata nel 2015. “Sono stati anni meravigliosi - racconta a - se avessi continuato a lavorare a Mediaset non avrei potuto viverli così. Vedere il mondo con Raz è stato prezioso, perché è un grande viaggiatore, anche se estremo. E’ stato bellissimo”.

Si gode una serata con gli amici e il suo inseparabile cagnolino, Rosita, adorabile chihuahua

Paola ora è single: “Sarebbe bello accadesse come nei film: esco dall’albergo, vado a sbattere contro uno e ci innamoriamo. Sono un’inguaribile romantica”. L’identikit del suo uomo ideale? “Non vanitoso, non narcisista, non tirchio, non sempre di corsa. Che abbia voglia di parlare e ascoltare, che abbia voglia di condividere il suo tempo. Che mi faccia ridere, che sia bello come il sole. E assolutamente più giovane... Capite che sono destinata a rimanere sola! Mi piacerebbe avere una bella storia, un abbraccio: io adoro gli abbracci. E anche i baci. Baciare mi piace tantissimo. Anche la progettualità mi piace parecchio. Insomma: se dovesse arrivare, ben venga”.

E’ contentissima di essere tornata in tv con Citofonare Rai2 insieme a Paola Perego

La showgirl adora i bambini, ma ha abortito. Confessa: “Per come vanno le cose oggi, sono contenta di non averne fatti. Al tempo non c’erano i presupposti per una base solida, è stato un bene che nessuno abbia insistito per farmelo tenere”.