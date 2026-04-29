Dopo la puntata l’ex parlamentare 63enne ha un duro scontro con la showgirl 62enne finalista del reality

In nomination, non sa che il pubblico voterà per eleggere la seconda finalista dello show

Alessandra Mussolini crolla: litiga con Antonella Elia e piange, vuole abbandonare il GF Vip. Dopo la puntata l’ex parlamentare 63enne ha un duro scontro con la showgirl 62enne finalista del reality. Finita in nomination con Francesca Manzini, Marco Berry, Adriana Volpe, Lucia Ilardo e Raul Dumitras, non sa che il pubblico voterà per eleggere la seconda finalista dello show. “Non ce la faccio più”, urla. Poi prepara i bagagli. I fan del programma sono già tutti in rivolta: non desiderano che lasci.

''Non ce la faccio più'': Alessandra Mussolini litiga con Antonella Elia e piange, vuole abbandonare il GF Vip

Mentre si cena, Alessandra punzecchia Antonella, che alla fine reagisce: “Ma basta dirmi che sono contro le donne. Comare, hai rotto! Stai zitta! Non rompere, mangia e stai zitta. Muta, vai a parlare in camera, vattene. Non ti sopporto più. Ancora con questa storia che io odio le donne, non devi nemmeno dirlo per scherzo”.

Dopo la puntata l’ex parlamentare 63enne ha un duro scontro con la showgirl 62enne finalista del reality

La Mussolini fugge in giardino, Lucia la raggiunge: è stufa. “Non ce la faccio più, me ne vado. Ora vado in Confessionale e gli dico che esco. Non è più un gioco. Mi sono stufata di quella brutta, è un’aquila brutta. Io volevo mangiare tranquilla. Quando ero piccola e mio padre veniva a trovarci la domenica a pranzo succedevano sempre queste cose, scoppiava il delirio, era un disastro con questo clima qui. Da allora, almeno a tavola voglio stare serena. Volevo mangiare i miei spaghetti in santa pace e Antonella non mi dà tregua. Poi lei è in una condizione di superiorità e di vantaggio, è finalista, non la posso nemmeno nominare. Non mi voglio far vedere piangere da quella grandissima… Me ne voglio andare, non mi va più. Mollo, non ce la faccio. Ho sbagliato a farlo”, confessa tra le lacrime.

In giardino si sfoga con Lucia Ilardo

Arrivano pure Raimondo Todaro, Francesca Manzini e Renato Biancardi. Alessandra è ferma nel suo proposito: “Avete vinto, domani esco. Avete vinto, mi avete nominato in sei. Poi c’è quella matta! Io non posso più avvelenarmi lo stomaco per lei. Mi dispiace, ma avviso gli autori che vado via, sì, esco davvero. Ma voi siete matti, non resto. Non mi diverto più e sto male, quindi io lascio tutto”.

Alessandra è in lacrime

Raimondo prova a farla desistere, poi rientra dentro e agli altri svela: “C’è Alessandra Mussolini che vuole abbandonare il GF Vip, sì, dice che è stufa e che ora lo comunicherà in Confessionale". Alessandra si dirige in camera, desidera preparare i bagagli, andare a dormire e poi uscire dalla Casa. Lucia prova a convincerla, lei ribatte: “No, ti prego, non ce la faccio più".