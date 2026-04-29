''Il peggio è passato'': Carolyn Smith annuncia che è guarita, 'l’intruso' è sconfitto anche grazie alla danza

- La presidente di giuria a Ballando con le Stelle a Chi svela che sta finalmente bene
- Ha rinnovato la sua scuola a Roma dove aiuta tante donne che combattono il tumore, come ha fatto lei
Ha rinnovato la sua scuola di ballo a Roma. E’ un luogo dove aiuta tante donne che, come lei, hanno combattuto e combattono il tumore. Carolyn Smith a Chi annuncia che è guarita, l’intruso è sconfitto grazie alle tante cure ricevute e anche grazie alla danza. “Il peggio è passato”, svela al settimanale la 65enne.
La presidente di giuria a Ballando con le Stelle ha scoperto il tumore al seno per la prima volta nel 2015. Da allora, ha affrontato diverse recidive: una nel 2017, un'altra annunciata a marzo 2018, e una terza, con riattivazione in tre punti (incluso una costola), confermata tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026.
“Sto bene, come può vedere - dice alla giornalista del giornale - Mi controllo sempre, come è normale che sia e lavoro tantissimo”. Ad aiutarla è il ballo: “La danza è passione, innanzitutto. E anche disciplina ed educazione alla resilienza. Ed è inoltre un fortissimo antidolorifico e antidepressivo. Lo sapevo già, ma l'ho approfondito dopo aver scoperto di essere malata, ormai più di dieci anni fa. Ora che il peggio è passato e sto bene, ho voluto rinnovare la mia scuola di danza romana, che è il fulcro del mio lavoro di insegnante, perché io non sono soltanto un'ex ballerina, sono soprattutto un’insegnante di danza specializzata”.
La Smith ritorna al momento in cui ha scoperto di avere il cancro: “Il mio cane si avvicinava al seno. Ho fatto tutti gli esami e ho trovato ‘l’intruso'. Che però ora è passato…”. Ha reagito a modo suo: “Con la danza, la mia passione. Mi sono buttata nel lavoro per combattere l'intruso. La danza è sempre terapeutica, per risolvere un problema complesso come questo o solo per i problemi quotidiani in famiglia, contro la depressione o per contrastare il dolore. Quando si è impegnati in una lezione di danza, il nostro cervello stacca con il mondo, non si pensa a nulla di quello che si stava facendo prima e ci si sente immersi nel movimento e nella musica”.