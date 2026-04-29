La presidente di giuria a Ballando con le Stelle a Chi svela che sta finalmente bene

Ha rinnovato la sua scuola a Roma dove aiuta tante donne che combattono il tumore, come ha fatto lei

Ha rinnovato la sua scuola di ballo a Roma. E’ un luogo dove aiuta tante donne che, come lei, hanno combattuto e combattono il tumore. Carolyn Smith a Chi annuncia che è guarita, l’intruso è sconfitto grazie alle tante cure ricevute e anche grazie alla danza. “Il peggio è passato”, svela al settimanale la 65enne.

''Il peggio è passato'': Carolyn Smith annuncia che è guarita, 'l’intruso' è sconfitto anche grazie alla danza

La presidente di giuria a Ballando con le Stelle ha scoperto il tumore al seno per la prima volta nel 2015. Da allora, ha affrontato diverse recidive: una nel 2017, un'altra annunciata a marzo 2018, e una terza, con riattivazione in tre punti (incluso una costola), confermata tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026.

“Sto bene, come può vedere - dice alla giornalista del giornale - Mi controllo sempre, come è normale che sia e lavoro tantissimo”. Ad aiutarla è il ballo: “La danza è passione, innanzitutto. E anche disciplina ed educazione alla resilienza. Ed è inoltre un fortissimo antidolorifico e antidepressivo. Lo sapevo già, ma l'ho approfondito dopo aver scoperto di essere malata, ormai più di dieci anni fa. Ora che il peggio è passato e sto bene, ho voluto rinnovare la mia scuola di danza romana, che è il fulcro del mio lavoro di insegnante, perché io non sono soltanto un'ex ballerina, sono soprattutto un’insegnante di danza specializzata”.

La 65enne col marito Ernestino Michielotto (conosciuto come Tino), ballerino e coreografo di livello internazionale: sono sposati dal 1997

La Smith ritorna al momento in cui ha scoperto di avere il cancro: “Il mio cane si avvicinava al seno. Ho fatto tutti gli esami e ho trovato ‘l’intruso'. Che però ora è passato…”. Ha reagito a modo suo: “Con la danza, la mia passione. Mi sono buttata nel lavoro per combattere l'intruso. La danza è sempre terapeutica, per risolvere un problema complesso come questo o solo per i problemi quotidiani in famiglia, contro la depressione o per contrastare il dolore. Quando si è impegnati in una lezione di danza, il nostro cervello stacca con il mondo, non si pensa a nulla di quello che si stava facendo prima e ci si sente immersi nel movimento e nella musica”.