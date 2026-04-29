La 33enne conferma il legame con l’ex calciatore, dirigente della Fiorentina, 53enne con cui è uscita allo scoperto

L’attrice rivela come lo ha conosciuto e sottolinea: “Mi innamoro della persona”

Pilar Fogliati è innamorata di Fabio Paratici che ha 20 anni più di lei, delle critiche non le importa. “Non mi interessano”, sottolinea a F. La 33enne conferma il legame con l’ex calciatore, dirigente della Fiorentina, 53enne con cui è uscita allo scoperto. La foto di coppia è finita sui social grazie all’account del ristorante pizzeria Fiorella, che l’ha pubblicata dopo aver avuti i due a cena nel locale. Prima erano stati fotografati in strada a Roma.

''Non mi interessano'': Pilar Fogliati è innamorata di Fabio Paratici che ha 20 anni più di lei, delle critiche non le importa

L’attrice sul fidanzato al settimanale svela: “Come si dice: ‘Proprio quando non lo cerchi, quando meno te lo aspetti, arriva qualcuno’. In effetti, ho avuto la fortuna di incontrare una persona che mi piace molto”. Confida dove l’ha conosciuto: “A una banalissima cena di amici con amici per amici. Quelle che chiamo ‘le cene contaminate’ con persone di giri diversi. Che sono quelle che mi divertono, le trovo più stimolanti”.

Pilar parla delle critiche che sono arrivate grazie a una loro paparazzata: “Il fatto che veniamo da due ambienti diversi, i vent’anni di differenza di età... Però, dico la verità: non me ne frega niente. E’ una cosa bella e vera. Era la prima volta in vita mia che mi paparazzavano. Subito ho pensato: ‘Mio Dio’. Poi, mi sono detta: ‘Pilar, è vero, sei felice, siamo innamorati. Chi se ne frega’”.

La 33enne conferma il legame con l’ex calciatore, dirigente della Fiorentina, 53enne con cui è uscita allo scoperto

Sembrerebbe avere una predilezione per gli uomini più grandi di lei, a riguardo l’artista spiega: “Quello prima, in realtà, aveva solo sei anni più di me (il manager Severiano Recchi, ndr). Quello prima ancora (l’attore Claudio Gioè, 51 anni, ndr) in effetti era parecchio più grande. Non c’è una regola, semplicemente mi innamoro della persona. Ho iniziato a lavorare a vent’anni e ho avuto subito a che fare con persone di ogni età, non ci faccio caso. Mi piacciono le persone integre e lui lo è. Ed è simpatico, molto. Ridiamo veramente tanto”.