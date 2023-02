La dolcissima Belle, uno dei suoi Chihuahua, non c’è più

L’attrice 43enne condivide tante foto con l’amica a quattro zampe e le dedica emozionanti parole

Laura Torrisi piange Belle, uno dei suoi adorati Chihuahua. Affronta il dolore della morte del suo cane con un tenero messaggio d’addio condiviso sul social. L’attrice 43enne pubblica alcune foto che la ritraggono con la dolcissima amica a quattro zampe e scrive: “Conoscevi il mio cuore”.

Laura Torrisi affronta il dolore della morte del suo cane: il tenero messaggio d'addio sul social

“Non parlavi la mia lingua, ma conoscevi il mio cuore - scrive l’ex compagna di Leonardo Pieraccioni - E questo passava principalmente da quel tuo modo di guardare dritto negli occhi le persone che amavi. Tu leggevi l’Anima, io lo so. Grazie Belle, per questi meravigliosi anni passati insieme. Per esser stata una coraggiosa compagna d’avventure, di set e viaggi. Grazie per esser stata un’amica vera e leale. Ma sopratutto GRAZIE per avermi insegnato il significato dell’amore INCONDIZIONATO. Un pezzo del mio cuore é e sarà per sempre tuo, Anima speciale”.

Laura adorava Belle. E’ una vera amante degli animali. In casa ha anche un altro Chihuahua, Yuki, e un gatto, Luna. Ex volto del Grande Fratello 6, mamma di Martina, 12 anni, avuta dal comico, regista e attore toscano 58enne, a cui è stata legata dal 2007 al 2014, si è sempre spesa in campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei cani.

L’attrice 43enne condivide tante foto con l’amica a quattro zampe e le dedica emozionanti parole

In passato sui quattro zampe aveva spiegato: “Ci amano in modo incondizionato e meritano di essere coccolati e rispettati…Per capirli serve solo l’amore e la dedizione che loro ogni giorno ci regalano!”. E ancora: “A chi mi chiede cosa significa il mio cane per me, rispondo che una parte della mia anima cammina a quattro zampe. Non abbandonate i vostri amici o gli animali sarete voi”.

Ora Laura saluta con grande tristezza Belle, che è stata con lei per molti anni, sempre al suo fianco.