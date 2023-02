Bobo Vieri e Costanza Caracciolo dopo 6 anni e 2 figlie insieme sono più innamorati che mai: foto

A Milano, dopo un giro di giostre al Parco Sempione, i due tornano a casa con Stella e Isabel

Genitori modello, l’ex velina 33enne e l’ex calciatore 49enne sono legati da grande affinità

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, in un momento in cui anche le coppie insospettabili scoppiano, rimangono legati da grande sentimento, feeling e affinità. L’amore tra l’ex velina e l’ex calciatore non sfiorisce. I due, insieme dal 2017, dopo 6 anni rimangono saldamente uniti. A Milano, dopo un giro di giostre al Parco Sempione, la 33enne e il 49enne tornano a casa con Stella, 4 anni, e Isabel, che il 25 marzo compirà 3 anni. I fotografi li sorprendono a spasso con le loro due figlie sereni e innamorati più che mai.

L'amore tra Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, nato nel 2017, non sfiorisce mai: i due a spasso insieme alle loro figlie

La loro storia inizialmente sembrava un semplice flirt estivo, il tempo dimostra che così non è stato. “Mi sono messa con lui senza aspettative, e invece il tutto è stato finora molto di più di quello che avrei mai sognato”, ha rivelato a La Gazzetta dello Sport la siciliana in passato.

Vieri le è rimasto accanto dopo un dolorosissimo aborto. Coco Pops, come lo sportivo scherzosamente la chiama, è rimasta nuovamente incinta della loro primogenita e la gioia è diventata immensa. Il 18 marzo 2019 in gran segreto sono arrivate anche le nozze. Poi nel 2020 ancora una cicogna che li ha resi entrambi genitori bis.

A Milano, dopo un giro di giostre al Parco Sempione, i due tornano a casa con Stella e Isabel

Bobo, da sempre considerato uno scapolo d’oro, playboy incallito, per Costanza ha messo la testa a posto ed è profondamente cambiato. “Lui è un padre stupendo, di una dolcezza incredibile, lo ha migliorato molto come uomo l’arrivo di questa bimba. Starei ore a guardarli mentre giocano: insieme sono stupendi”, ha confessato la Caracciolo in tv.

L’amore sa renderti diverso. Vieri ogni volta che ha del tempo libero sta in famiglia, accanto alle sue donne. Insieme a Costanza porta le bambine al parco, subito dopo, si passeggia a Corso Garibaldi, per poi tornare a casa per cena.