Morta la moglie di Lino Banfi, il doloroso annuncio della figlia Rosanna

Se n’è andata a 85 anni Lucia Zagaria, moglie del noto attore pugliese

Non molto tempo fa Banfi aveva spiegato di voler morire insieme alla sua metà

Aveva anche scritto una lettera a Papa Francesco per chiedergli di aiutarlo

E’ morta a 85 anni la moglie di Lino Banfi. Lucia Zagaria, che era sposata con il noto volto di cinema e tv dal 1962, si è spenta nelle scorse ore. Ad annunciarlo è stata la figlia Rosanna Banfi via social. Pubblicando una foto della madre da giovane, ha scritto su Instagram: “Ciao Mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”.

Lino Banfi, 86 anni, con la moglie Lucia Zagaria, 85, morta nelle scorse ore

La stessa Rosanna tempo fa aveva raccontato a Verissimo della malattia di sua madre, l’Alzheimer. Aveva detto: “Da un po’ di anni, mamma non sta bene e sente sempre il bisogno di papà vicino. Lo cerca sempre e questo viene prima di tutto il resto, prima di qualunque altra cosa: la salute e l’unione familiare”.

Rosanna Banfi, 59 anni, con la madre

Durante la pandemia poi era stato proprio Lino a raccontare che sua moglie gli chiese di poter morire insieme a lui. Gli disse: “Lino, ma non possiamo trovare il sistema di morire insieme noi due? Perché se muori prima tu io non ce la faccio”. Lui aveva aggiunto: “Quando in una coppia c’è qualcuno che se ne va prima dell’altro è come se prendi una fotografia di coppia e la stracci a metà. Puoi prendere tutte le colle del mondo ma non sarà mai come prima”.

Una delle ultime foto della famiglia Banfi riunita

Banfi, 86 anni, aveva spiegato anche di aver scritto a Papa Francesco. Rivolgendosi alla moglie aveva fatto sapere: “Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita”.

Oltre al marito Lino e alla figlia Rosanna, Lucia lascia anche l’altro figlio avuto con l’attore, Walter.