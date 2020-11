Tina Cipollari torna single, è finita con Vincenzo: l'annuncio

Tina Cipollari torna single: è addio con Vincenzo Ferrara. L’opinionista di Uomini e Donne dà l'annuncio della rottura con il ristoratore toscano con un post sul social. Hanno fatto coppia per due anni, ma ora è finita.

Dopo la fine del lungo matrimonio con Kikò Nalli e tre figli, Tina aveva ritrovato l’amore accanto a Vincenzo. La bella 55enne, sempre molto gelosa del suo privato, aveva tenuto costantemente protetta dai gossip quest’unione. Poche le foto con l’imprenditore condivise sul social: in alcune interviste aveva parlato del legame che la rendeva felice, ma senza grandi proclami. Adesso esce allo scoperto e fa sapere ai fan che c’è stato l’addio.

“Eccomi qui, nonostante non ami molto parlare della mia vita privata, credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single, così come ho fatto quando mi sono ritrovata felicemente divorziata. Tra me e Vincenzo è finita, perciò, gradirei, anzi pregherei tutti voi e gli organi di stampa, per rispetto e serietà, di non associarmi o accostarmi più ad un amore che da qualche tempo non ha più motivo di esistere nella mia vita. Grazie anticipatamente”, scrive Tina.

E’ stata Tina a interrompere l’unione con Vincenzo, come ha lasciato intendere nei commenti ai tanti fan che le domandavano chi tra i due avesse preso la difficile decisione di separarsi definitivamente e interrompere la relazione.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/11/2020.