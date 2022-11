Il cantante 42enne parla dei due bimbi adottati col marito Victor Allen, sposato nel 2019

Nel suo nuovo album, “Il mondo è nostro”, gli dedica due canzoni

Tiziano Ferro parla dei due bimbi adottati con il marito Victor Allen, sposato nel 2019, per la prima volta rivela il carattere dei suoi figli. A Grazia confida: “Margherita è una femmina alfa mentre Andreas è introverso”.

Tiziano Ferro rivela il carattere dei suoi figli: ''Margherita è una femmina alfa, mentre Andres…''

Nel suo nuovo album, "Il mondo è nostro”, il cantante 42enne dedica ai piccoli due canzoni, una per ciascuno. “A Margherita ‘Mi rimani tu’, mentre ad Andres ‘A parlare da zero’. La cosa magica è che le ho scritte quando loro ancora non c’erano. Le ho scritte immaginandoli. E li ho beccati al cento per cento”, rivela l’artista nato a Latina.

Poi chiarisce meglio: “In ‘Mi rimani tu’ dico: ‘Tanto comunque lo decidi sempre tu dove si va’. E Margherita è proprio così. Ha la testa dura. E’ una femmina alfa. E’ una che comanda. Invece il piccolo è introverso e chiuso. Ha uno spirito soave, dolce, da osservatore. Mi ricorda me da piccolino”.

Il cantante 42enne parla dei due bimbi adottati col marito Victor Allen, sposato nel 2019

Il disco lo racconta molto. In “La prima festa del papà” Tiziano parla dell’esperienza di padre: “Ho scritto questa canzone dopo aver ricevuto gli auguri per la festa del papà da parte di mio padre. Quel momento per me è stato un’ epifania. I bimbi erano già nella mia vita e di certo non avevo bisogno di un messaggio per ricordarmi che anch’io ero papà. Però ricevere quegli auguri in questa ricorrenza è stata una cosa così potente...Ho capito che camminavo ancora con le gambe stanche. La prima sensazione che ho provato, quando ho ricevuto quel messaggio di auguri, è stata di inadeguatezza. Come se non me lo meritassi. E’ stato triste”.