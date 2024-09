Tony Effe riceve il Tapiro d'Oro e non smentisce che il 'dissing' con Fedez potrebbe essere stato organizzato a tavolino

Il 33enne romano quando vede Valerio Staffelli esclama in dialetto: “Ve stavo a aspetta’”

Striscia la Notizia non perdona. Così dopo il suo particolare premio a Fedez, va a caccia pure del ‘rivale’ di Lucia. Tony Effe riceve il Tapiro d’Oro. All’inviato Valerio Staffelli, che l’aspetta sotto casa, non smentisce che il 'dissing' col 34enne potrebbe essere stato organizzato a tavolino. Rimane sul vago.

Staffelli anche con Fedez era stato diretto. “L'operazione di marketing con Tony Effe fantastica, poi il suo disco boom, primo in classifica. Lei è eccezionale, ma che uomo di marketing strepitoso. La gente ormai ha mangiato la foglia". “Voi credete? Va beh”, aveva replicato Federico, che, ancora incalzato, aveva poi cercato di tagliare corto. Valerio, però, per nulla intimidito, aveva insistito: “Il suo disco è volato primo in classifica e tutti si chiedono come ha fatto a fare questa operazione. Dissing eccezionale, poi esce il suo disco e boom, finisce il dissing. Come mai?". "I ricciolini sono bellissimi comunque”, aveva controbattuto Fedez, tergiversando. L’inviato infine aveva scherzato: "Perché poi lei sembra un rapper cattivo che litiga con tutti, ma in realtà è un rapper di marzapane". "Ma sì, sono un cog***ne”, aveva concluso Fedez.

Adesso è il turno di Effe. Appena vede Staffelli esclama in romanesco: “Ve stavo a aspetta’”. E aggiunge: “Lo sai che, porco due, non c’ho mai avuto un Tapiro…!”. Bacia il premio. Valerio continua: “Glielo abbiamo portato perché questa diatriba con Fedez sembra organizzata per avere più numeri…”. "Io non ne so niente, sono analfabeta, non so parlare. So solo dire ‘tipo, tipo, tipo'”, risponde Tony. “Ma non è una guerra per vedere chi che l’ha più ‘grosso’? L’autotune, che a lei funziona mentre a Fedez…”. Il trapper però non replica.

Lo scambio prosegue cercando di farlo parlare del presunto flirt con Chiara Ferragni. “Ci racconti cosa c’è stato”, gli chiede Staffelli. “Non ne so niente”, sottolinea il 33enne. E conclude: “Del Tapiro sono veramente felice, spero di vincerne altri però…che vi devo dire. Ognuno fa il suo. Lavoriamo e basta”. Ma sul dissing, che avrebbe fruttato 150mila euro e fatto guadagnare a lui 255mila followeer, continua ad affermare: “Non lo so”.

“Il Tapiro l’ho sempre desiderato e mi sono sempre chiesto perché non ne avessi ricevuto uno dato che ne ho fatte di caz*ate. Certo questa era corposa, anche se realmente non lo so. Paura di Fedez? Non ho mai avuto paura, ma comunque la risposta giusta è non lo so”, conclude Tony Effe.