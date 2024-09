''Proprio il giorno in cui io ho pilates!'': Selvaggia Lucarelli fa ironia sulla presunta partecipazione di Barbara d'Urso a Ballando

La conduttrice 64enne stando ai rumor insistenti dovrebbe essere ospite della popolare trasmissione tv

Milly Carlucci sarebbe riuscita nel colpaccio: averla nel ruolo di “Ballerina per una notte” già la seconda puntata

In passato tra le due c’è stata molta ruggine, scontri tv e non solo, pure querele. Ora si ritroveranno faccia a faccia. Selvaggia Lucarelli fa ironia sulla presunta partecipazione di Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle. Sul social, nelle storie, commenta la notizia della conduttrice 64enne al dancing show. “Proprio il giorno in cui ho pilates!”, dice sarcastica. Come a dire “A quell’ora io avrò da fare…”.

I rumor sulla conduttrice 64enne a Ballando sono diventati insistenti nella giornata di ieri, 25 settembre, grazie anche a X, ex Twitter. Giuseppe Candela, giornalista abituato a lanciare ‘bombe’, l’ha annunciato. Ha anche rivelato che Carmelita dovrebbe ricoprire il ruolo di “Ballerina per una notte” nella seconda puntata del programma, il prossimo 2 ottobre.

Milly Carlucci, dopo una corte serrata, sarebbe così riuscita nel ‘colpaccio’ di reclutare nelle sue fila anche la Barbara ‘nazionale’, ex Lady Cologno, ormai lontana da Mediaset dove ha trascorso circa 25 anni lavorativi. La d’Urso era già stata ospite a Domenica In di Mara Venier, dopo essere stata mandata via da Mediaset, nel marzo scorso. Ora torna, sempre su Rai1, alla corte di un’altra famosa collega. Sarà solo un assaggio che prelude alla sua partecipazione del prossimo anno? Chissà… Intanto Selvaggia affila le unghie: lei a smettere di graffiare non ci pensa affatto.