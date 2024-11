Totti ha lasciato la figlia con una babysitter o con la portinaia dello stabile per andare a cena fuori? Lo scontro con Ilary si ingrandisce

Stando a quel che si legge su La Repubblica, la bambina di 8 anni non era con una tata

“L'accusa è grave: abbandono di minore, un reato che la Procura di Roma sta approfondendo, con l'iscrizione dell'ex capitano della Roma nel registro degli indagati”, scrive La Repubblica. Il quotidiano fornisce un’altra versione dei fatti rispetto a quella de Il Messaggero. Isabel, 8 anni, non sarebbe stata lasciata a casa dal padre con una tata. Totti, per il giornale, avrebbe lasciato la figlia con la portinaia dello stabile a Roma Nord dove vive con la compagna Noemi Bocchi. Lo scontro con Ilary Blasi, così, si ingrandisce.

“La vicenda della portinaia, coinvolta nella sorveglianza della figlia Isabel durante l'assenza di Francesco Totti, è ora uno dei punti centrali di un'indagine che aggiunge nuovi capitoli al già complicato conflitto tra l'ex calciatore e Ilary Blasi”, fa sapere il giornale. E aggiunge: “Il ruolo della portiera, e la sua eventuale presenza accanto alla bambina, rappresentano uno degli interrogativi che i magistrati dovranno chiarire”. La conduttrice 43enne accusa l’ex marito 48enne di un reato più che serio: la legge prevede una pena che da da 6 mesi a 5 anni di reclusione.

“La vicenda nasce da un episodio specifico, avvenuto durante una videochiamata tra Ilary Blasi e la figlia più piccola della coppia, Isabel, di otto anni. La bambina si trovava in casa, e Blasi, insospettita da alcune risposte della figlia, avrebbe intuito che la piccola fosse sola o senza una supervisione adeguata”, ricostruisce La Repubblica.

“Il punto centrale della denuncia riguarda, appunto, la presunta mancanza di sorveglianza. La piccola sarebbe stata affidata a una portinaia, la cui presenza effettiva accanto alla bambina, o il suo reale ruolo di supervisione, risulterebbe incerto. Non è infatti chiaro se la portinaia fosse fisicamente presente in casa al momento della videochiamata o se avesse semplicemente il compito, occasionale e limitato, di ‘dare un’occhiata' alla bambina”, continua.

Ilary avrebbe allertato immediatamente la Polizia, che all’arrivo, come riportato dagli avvocati di Francesco, avrebbero trovato Isabel con una babysitter. La versione contrasterebbe da quanto asserito dalla Blasi, “alimentando ulteriormente il contenzioso legale tra i due ex coniugi”.

L’inchiesta della Procura non sarebbe circoscritta solo a questo episodio, chiarisce il quotidiano, tenendo qui la linea de Il Messaggero. La Blasi “avrebbe contestato all'ex calciatore di non averla informata in merito agli spostamenti della figlia, come accaduto in occasione di un viaggio a New York nel dicembre 2023. Per Blasi, simili comportamenti avrebbero rappresentato una violazione del diritto alla comunicazione tra genitori, aggravando il clima già teso della separazione. Il reato di abbandono di minore è procedibile d'ufficio, il che significa che l'inchiesta andrà avanti anche qualora Blasi dovesse decidere di ritirare la denuncia. Questo aspetto contribuisce a dare un carattere ancora più incisivo alle accuse, già inserite nell'ambito della causa di separazione in corso tra i due”.