''Totti ha perso il pelo ma non il vizio?'': su ‘Chi’ si parla ancora del presunto tradimento di Francesco ai danni di Noemi

La coppia formata dall’ex calciatore e dalla Bocchi appare insieme dopo i gossip

Marialuisa Jacobelli ha confermato la presunta liaison con Francesco, lui tace

Il presunto tradimento di Francesco Totti ai danni della nuova compagna Noemi Bocchi tiene banco sui settimanali di cronaca rosa. Stavolta è ‘Chi’ a mettere la coppia in copertina.

Nel numero in edicola questa settimana, il magazine racconta della tenuta del duo nonostante il gossip sulla presunta scappatella dell’ex calciatore con la tentatrice di ‘Temptation Island’ Marialuisa Jacobelli abbia fatto il giro dei media di tutta Italia.

Quest’ultima ha addirittura confermato a ‘Gente’ che con l’ex capitano della Roma sarebbe effettivamente successo qualcosa dopo essere stata paparazzata mentre usciva dallo stesso hotel in cui alloggiava lui.

Il periodo Mondadori scrive: “Un servizio fotografico pubblicato dal settimanale ‘Gente’ con Totti e Marialuisa Jacobelli che escono, separatamente, da un hotel, e la ragazza che conferma l’indiscrezione su una possibile liaison, ha riacceso il tema: Totti ha perso il pelo ma non il vizio?”.

La copertina dell'ultimo numero di 'Chi' con Totti e Noemi Bocchi

Sulla copertina i due appaiono vicini durante una cena legata ad un evento a Miami a cui hanno preso parte pochi giorni fa, dopo che i pettegolezzi erano già esplosi.

“Il messaggio che Totti e Noemi mandano attraverso queste foto è che non è cambiato nulla, l'intesa è la stessa di sempre”, aggiunge la rivista.

“Non sappiamo come abbiano affrontato il gossip, confermato dalla diretta interessata, la Jacobelli, ex tentatrice di Temptation Island, non nuova a flirt con calciatori con successiva confessione”, continua.

“Ma, da quello che ve diamo, Noemi sembra intenzionata, almeno per il momento e almeno pubblicamente, a non farsi scalfire. Per tre anni ha sentito dire varie cose su di lei e su Totti, ha sopportato senza mai replicare e sarà lei a decidere quale peso dare alle parole di un'altra donna”, conclude.