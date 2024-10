Al Grande Fratello Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non riescono a trattenere la passione: la fuga hot in magazzino

Dopo aver rivelato il riavvicinamento in puntata la coppia non si nasconde più

Tra frasi nascoste e doppi sensi i due non riescono a controllarsi davanti alle telecamere

E' un grande fratello davvero passionale quello che stanno vivendo Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato nell'edizione 2024 del reality. La coppia è stata al centro delle polemiche dell'ultima puntata, ma ha deciso di viversi questo sentimento travolgente senza preoccuparsi delle telecamere.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno ammesso di essere molto coinvolti

Il feeling tra l'ex velina e l'attore milanese è nato subito, ma Shaila prima ha voluto approfondire la conoscenza con Javier Martinez, mentre Lorenzo si è legato a Helena Prestes. Baci, coccole e tante dichiarazioni che però non hanno retto alla passione sfrenata scoppiata durante la trasferta spagnola. La Gatta e Spolverato hanno trascorso qualche giorno nella casa del GF spagnolo e qui si sono lasciati andare non solo fisicamente: i due hanno dichiarato di provare sentimenti fortissimi e al loro rientro Alfonso Signorini ha messo gli inquilini al corrente. Ovviamente le reazioni di Javier e Helena sono state dure. La più criticata è stata Shaila che con il pallavolista si era lasciata andare per una intera settimana. La Gatta però tra lacrime e rabbia ha ribadito di aver chiarito finalmente i suoi sentimenti: è pazza di Lorenzo.

La passione tra i due è alle stelle

La coppia in magazzino cede alla passione

Tra i due l'attrazione fisica è incontrollabile

Shaila e Lorenzo sono inseparabili

Una passione che i due non riescono a controllare. Le telecamere del reality li hanno ripresi in magazzino, sul tavolo della cucina, in giardino. Quando sono insieme, la tensione è alle stelle e Shaila e Lorenzo non riescono a resistere...