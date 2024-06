Ultimo dopo aver baciato il pancione della fidanzata Jacqueline al concerto rivela se avrà un maschio o una femmina

Il cantautore sul social posta il momento dell’annuncio della gravidanza della 24enne

Il suo terzo concerto a Roma, la sua città, lo ricorderà per sempre e non soltanto per l’ennesimo sold out. Ultimo a tarda notte condivide sul suo profilo Instagram il momento dell’annuncio della gravidanza della fidanzata, Jacqueline Luna Di Giacomo, la figlia di Heather Parisi, quando la ragazza è salita sul palco allo Stadio Olimpico accanto a lui. Il cantautore 28enne, dopo aver baciato il pancione della compagna di vita 24enne, rivela se il bebè che arriverà sarà maschio o femmina. Nel post spunta un cuore celeste e anche un’iniziale. Una E. che svelerebbe, anche se solo in parte, il nome che i due hanno scelto per il loro primo figlio.

I fan dell’artista hanno pianto d’emozione. Anche Jacqueline è apparsa commossa. Raggiante nel suo abitino aderente, la ragazza è rimasta accanto a Niccolò mentre lui le dedicata “Quel filo che ci unisce”, una canzone che racconta il loro grande amore.

Lei sul social pubblica lo stesso post del fidanzato, quello col cuore celeste e la E.. Aggiunge: “Che bella famiglia…”. Fa riferimento alle parole pronunciate da Ultimo davanti al suo immenso pubblico: “Se c'è una cosa che so è che ho imparato da voi, da quando siamo partiti insieme, una cosa: la parola ‘famiglia’”.

Alle due di notte mangia un'amatriciana e saluta il suo pubblico, in estasi per lui

Insieme da oltre tre anni, Ultimo e Jacqueline sono felicissimi della cicogna in volo. Lui, dopo un altro concerto, alle due di notte si mangia una bella amatriciana, mostra a tutti la sua cena. Poi cammina sul prato dello stadio, cercando di scaricare l’adrenalina ancora in circolo. E’ stata una notte da ricordare.