La figlia minore di Meryl Streep è lesbica: fa coming out e pubblica foto con la fidanzata 

La 33enne Louisa Jacobson ha condiviso la relazione con Anna Blundell

Si tratta della figlia più piccola della diva di Hollywood e Don Gummer

Louisa Jacobson, figlia di Meryl Streep e Don Gummer, ha reso pubblica su Instagram la sua relazione con Anna Blundell il 22 giugno, giorno del 75esimo compleanno di sua madre.

La star di "The Gilded Age", 33 anni, ha condiviso una dolce foto della coppia con la didascalia: "Blessed to be entering the Joyful New Era”. Ovvero: “Felice di stare per entrare in una gioiosa nuova era”.

Si tratta di un coming out: la giovane è infatti lesbica.

Louisa Jacobson, 33 anni, a sinistra, con la fidanzata Anna Blundell, a destra

Tra le foto pubblicate, una mostra la coppia in una stanza illuminata da luci rosse, altre sono selfie allo specchio.

Louisa è la più giovane dei quattro figli di Streep e Gummer, che insieme hanno anche Henry Wolfe, Mamie e Grace.

Meryl Streep e Don Gummer si erano sposati nel 1978, ma nel 2023 si è venuto a sapere che erano già separati in gran segreto da almeno sei anni.

Un portavoce della diva de ‘Il Diavolo veste Prada’ ha fatto sapere: “Anche se si prenderanno sempre cura l'uno dell'altro, hanno scelto di vivere separati”.

I due si erano visti l’ultima volta insieme ad un evento ufficiale nel 2018 in occasione della notte degli Oscar.