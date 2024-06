Principessa Anna ancora ricoverata: annullato il tour del Canada, la situazione è seria

La figlia della Regina Elisabetta è stata vittima di un incidente nella sua tenuta domenica

La 73enne ha riportato una commozione cerebrale ed è ancora ricoverata

Non si hanno novità sulla situazione, ma l’annullamento del tour in Canada parla chiaro

La principessa Anna ha dovuto posticipare indefinitamente il suo tour in Canada a causa dell’incidente che l'ha portata ad essere ricoverata in ospedale.

La figlia della defunta Regina Elisabetta avrebbe dovuto iniziare il tour questa settimana, ma su consiglio medico ha cancellato gli impegni dopo aver subito una commozione cerebrale e ferite lievi domenica sera.

Un portavoce ha dichiarato che gli impegni della principessa sono stati rinviati e che Anna invia le sue scuse a chiunque sia coinvolto.

La Principessa Anna, 73 anni, è ancora ricoverata in ospedale dopo l'incidente di domenica sera: annullato il tour previsto in Canada

La 73enne non parteciperà nemmeno al banchetto di stato previsto per martedì sera in onore dell'Imperatore del Giappone.

Anche se non ci sono conferme ufficiali sull'incidente avvenuto nella sua tenuta di campagna, alcune fonti suggeriscono che possa essere stata colpita da un cavallo o caduta mentre ne montava uno (è un’appassionata di ippica).

Il marito di Anna, l'ammiraglio Tim Laurence, e i suoi figli Zara Tindall e Peter Phillips erano presenti nella tenuta di Gatcombe Park al momento dell'incidente. Laurence ha accompagnato la principessa al Southmead Hospital di Bristol, dove lei si trova ancora ricoverata.

Non ci sono aggiornamenti ufficiali sulla salute della principessa, ma di certo quest’anno per la royal family è decisamente un “annus horribilis”. Re Carlo sta infatti lottando contro un cancro, così come la nuora Kate Middleton (nessuno dei due ha rivelato in quale zona del corpo è localizzato il male). Entrambi hanno scoperto la malattia a inizio 2024.