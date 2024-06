Chiara Nasti al settimo cielo per il goal del marito Mattia Zaccagni contro la Croazia che ha permesso all'Italia di non essere eliminata: guarda

L'influencer 26enne non ha potuto raggiungere il marito perchè in dolce attesa

Chiara ha seguito il match da casa e si è emozionata tantissimo

Chiara Nasti è rimasta a Roma, non ha potuto seguire il marito, l'attaccante della Lazio Mattia Zaccagni impegnato con la nazionale negli Europei di Calcio. La 26enne è in dolce attesa e tra meno di un mese diventerà mamma di una femminuccia, Dea. La coppia ha già un maschietto, Thiago, nato nel novembre del 2022. Proprio il piccolo ha fatto commuovere i social grazie al video postato dalla mamma.

Chiara Nasti in dolce attesa ha vissuto grandi emozioni durante la partita dell'Italia

Mentre papà Mattia segnava un gol al 98' che è valso il pari contro la Croazia e il passaggio del turno per gli Azzurri, il piccolo Thiago stava dormendo. La Nasti ha esultato da casa, ma appena il piccolo si è svegliato gli ha fatto vedere la prodezza del papà e la reazione del bimbo è stata bellissima. Thiago ha riconosciuto Mattia e le dolci parole della mamma hanno completato il post emozionante. ''Grazie papà per rendermi così fiero di te , sono stato un mese guardando la maglia dell’Italia, ad indicarla e riconoscerla urlando BA BA BA . Stamattina quando mi sono svegliato mamma mi ha fatto vedere il gol di ieri, sono troppo fiero di te e credo lo siano un po’ tutti qui in Italia . Noi vorremmo essere lì a sostenerti ma mamma ha la pancia troppo grande e siamo in attesa della sorellina . Un giorno potremmo raccontarlo anche a lei, ti amiamo tanto papà!''.

La dolcissima reazione di Thiago al gol del papà

Mattia Zaccagni con il gol al 98' ha portato gli Azzurri alla qualificazione

Una serata speciale per la famiglia Nasti- Zaccagni. Il calciatore ha commentato così subito dopo la partita: ''E' stata una gioia immensa. Sono passate tante immagini nella testa, un'emozione indescrivibile. Aver regalato il pareggio alla squadra era importante per qualificarci, sono felicissimo. Non mi ero neanche reso conto che era l’ultima palla della partita, ho tirato senza pensare. E poi la corsa con tutti i ragazzi, che mi hanno fatto un po' soffrire sommergendomi. E' stato incredibile''.