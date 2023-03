A un anno esatto dalla diagnosi di tumore Fedez svela una paura più grande della morte: ecco quale

Il rapper 33enne ricorda il giorno in cui gli è stato comunicato che aveva un raro cancro al pancreas

Fedez non dimentica: non può farlo, nessuno ci riuscirebbe del resto. A un anno esatto dalla diagnosi di tumore, il 15 marzo, il rapper rievoca dentro di sé i sentimenti più nascosti, quello provati nel momento in cui i medici gli hanno comunicato la terrificante patologia. Il 33enne svela la paura più grande provata: non è stata la morte.

Fedez pubblica una foto in cui sorride accanto ai due figli, Leone, che il 19 marzo compirà 5 anni, e Vittoria, che soffierà su due candeline il 23 dello stesso mese. “L’anno scorso in questo esatto giorno mi trovarono un raro tumore al pancreas - scrive - Ricordo nitidamente che la mia prima paura, ancora prima della morte, fu il pensiero che i miei figli avrebbero potuto non ricordarsi di me una volta diventati grandi”. L’artista era terrorizzato solo all’idea che i bambini lo dimenticassero, se fosse morto.

Federico Lucia però ora è felice. Ha sconfitto ‘l’intruso’ e così conclude: “Oggi sono qua, dopo aver passato una bellissima giornata insieme a loro. Sono grato per tutto questo”.

L’intervento tempestivo degli specialisti, l’operazione superata con successo e l’amore della moglie Chiara Ferragni e di tutti i suoi cari l’hanno aiutato fortemente a superare una situazione devastante. Fedez sta bene, adesso si prende cura della salute mentale. Ha detto basta anche agli psicofarmaci, che gli hanno causato solo qualche settimana fa un enorme problema. Si affida alla psicoterapia.

A novembre scorso, parlando della sua condizione, l’artista aveva spiegato: “Vivo assolutamente bene oggi, anche se ho delle conseguenze. Prevalentemente sono problemi di tipo gastrico, di digestione. Il mio pancreas, o meglio quel che ne rimane, non produce più abbastanza enzimi e sono costretto ad assumerli prima di mangiare. Devo anche cercare di mangiare lentamente, cosa che mi riesce difficilissima, ma rispetto quello a cui andavo incontro, è un grande lusso. Oggi la mia vita non è tanto diversa da prima, faccio un pò più attenzione a quello che mangio”.