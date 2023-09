Uno dei due figli di Rocco Siffredi concorrente di 'Ballando con le Stelle'! Annuncio ufficiale

Sarà il maggiore Lorenzo Tano, 27 anni, a scendere in pista nel talent show di Rai Uno

Arriva l’annuncio ufficiale: uno dei due figli di Rocco Siffredi sarà concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle, che prenderà il via dal prossimo 21 ottobre su Rai Uno. Lorenzo Tano, 27 anni, ha accettato la sfida e scenderà in pista nel talent show di Milly Carlucci. Lui è il maggiore: il pornodivo e la moglie Rozsa Tassi sono genitori anche di Leonardo, 23 anni.

Lorenzo nei giorni scorsi nelle sue IG Stories si era fatto vedere dai fan con tra le braccia vari scatoloni mentre traslocava nel nuovo appartamento a Roma. Non aveva spiegato il motivo del suo trasferimento da Budapest, in Ungheria, dove ha abitato con la sua famiglia: ora, però, è evidente. E’ arrivato nella Capitale perché impegnato come ballerino vip nella popolarissima trasmissione.

Sorridente, emozionato Lorenzo regala la notizia della partecipazione a Ballando con un breve video in cui si fa vedere in palestra, mentre trasporta un manichino. Il filmato è stato condiviso sul social dall’account ufficiale nel programma. “Lorenzo Tano ancora non sa chi sarà la sua maestra ma nell’attesa si esercita come può: insomma di necessità virtù!”, si legge nel post.

Modello, pilota di moto, direct project manager e regista, il ragazzo non teme di mettersi alla prova. Finora nel cast, con lui, ci sono anche Ricky Tognazzi, Giovanni Terzi, Antonio Caprarica, Teo Mammucari, Simona Ventura, Paola Perego, Rosanna Lambertucci, Carlotta Mantovan e Sara Croce. I concorrenti in totale dovrebbero essere 14: mancano ancora quattro nomi.