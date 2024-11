La 31enne annuncia di aver comprato un appartamento nel capoluogo lombardo

Andrà a convivere con il fidanzato 23enne Matteo Napoletano

I quasi nove anni di differenza tra loro non contano affatto. Valentina Ferragni gioisce del suo nuovo inizio. La sorella minore di Chiara, 31 anni, mostra sul social la sua nuova casa milanese. Ha appena comprato un appartamento nel capoluogo lombardo. “Che i lavori di ristrutturazione abbiano inizio”, scrive. Andrà a convivere con il fidanzato 23enne Matteo Napoletano.

''Che i lavori di ristrutturazione abbiano inizio'': Valentina Ferragni, sorella di Chiara, mostra la sua nuova casa milanese

E’ un passo importante, decisivo. Valentina e Matteo si sono conosciuti a inizio 2023, in primavera già erano in vacanza in Messico. La relazione è stata ufficializzata in estate. Lui studiava negli Stati Uniti, ora, però, è tornato in Italia. Ecco il motivo per cui la Ferragni ha deciso di dire addio all’abitazione minimal di design in cui viveva e ha acquistato un immobile completamente da ristrutturare insieme al ragazzo.

La 31enne mostra l'appartamento prima dei lavori

Valentina negli scatti su Instagram mostra l’appartamento: all’ingresso, dopo un piccolo ambiente, che un grande open space. Un corridoio, dove su una parete c’è un dipinto che raffigura una chiesa in stile gotico, conduce a due stanze, poi c’è la cucina e un piccolo bagno. I follower si congratulano con lei: non vedono l’ora di ammirare la casa a lavori finiti.

E' completamente da rifare

Un lungo corridoio porta alle due stanze da letto dell'abitazione

“Che sia uno splendido inizio”, le scrive Chiara tra i commenti. In molti domandano perché non abbia preso un’abitazione già ristrutturata, l’imprenditrice 37enne replica al posto della sorella: “Non mi piacciono le case tutte uguali in condomini uguali e invece amo le case con del carattere e che parlino veramente delle persone che ci abitano, inoltre si può acquistare molto meglio una casa da rifare da zero, se le compri già rifatte le paghi molto di più per nulla, e ripeto, nessuna casa sarà mai casa come quella che decidi di fare da zero (o almeno questo è il mio pensiero)!”.