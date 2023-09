Valeria Marini sbarca in Parlamento con il fidanzato deputato di Fratelli d'Italia: foto

La showgirl nell’aula di Montecitorio seduta accanto a Gerolamo Cangiano, detto Gimmi

La 56enne accanto al 42enne ha ritrovato l’amore: glielo ha presentato Daniela Santanché

Valeria Marini sorride nell’aula di Montecitorio a Roma. E’ seduta accanto a Gerolamo Cangiano, detto Gimmi. La showgirl sbarca in Parlamento con il fidanzato, deputato di Fratelli d’Italia e astro nascente del partito di Giorgia Meloni.

La 56enne sorride, anche il 42enne fa lo stesso. Lei, nel post condiviso su Instagram, in cui con alcune foto racconta la sua giornata particolare, scrive: “Orgogliosa di essere italiana. Oggi nell'Aula di Montecitorio si è svolta la cerimonia per celebrare il 75° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana. L’inno d’Italia affidato alla voce di Andrea Bocelli”.

Valeria tagga l’uomo con cui parrebbe aver ritrovato la serenità sentimentale. Tutto è accaduto grazie ll ministro del Turismo Daniela Santanché: è stata lei a celebrare il primo incontro tra i due il 2 maggio scorso. Da quel momento la Marini e Gimmi non si sono più lasciati. Sono stati sorpresi a Ponza tra baci e abbracci.

Cangiano poi ha dato ufficialità alla liaison. Il politico a una serata mondana organizzata da Novella 2000 sul palco ha parlato della loro relazione. Non è tutto. “In questo momento sono il compagno di Valeria Marini - ha svelato intervistato dal Corriere della Sera a Venezia 80 - Con Valeria ci conosciamo da anni, la scintilla è nata dalla passione che abbiamo entrambi per l’Italia e la voglia di amare questo Paese”. Chiaramente la coppia ha sfilato sul red carpet pure alla Mostra del Cinema. Adesso è il Parlamento a fare da cornice al loro sentimento 'stellare'.