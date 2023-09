''Giuro, ne vale la pena'': Giorgia Soleri parla dell'addio a Damiano dei Maneskin dopo 5 anni 

L’influencer, poetessa e scrittrice 27enne dà consigli d’amore sul social

Giorgia Soleri dà consigli d’amore sul social. Nelle sue IG Stories risponde senza filtri alle domande dei follower e parla dell’addio a Damiano David dei Maneskin. “Giuro, ne vale la pena”, sottolinea.

Le domandano come si impari a stare da soli con se stessi. Giorgia replica: “Con discreti calci in cu*o, alcuni momenti di solitudine, tante lacrime e una dose non quantificabile di forza. Ma giuro: ne vale la pena. E poi sarà più bello anche stare con altre persone".

I fan vogliono sapere anche come si vada avanti senza avere la persona che ami o hai amato accanto, la Soleri non ha dubbi: “Non sei senza la tua persona, hai ancora quella più importante: te. Abbracciati e accogli anche questo momento doloroso. Sarà bellissimo prenderti la mano e accompagnarti verso la luce"."Non credo le persone si possano possedere e credo ancora meno nel lasciarsi andare e riprendersi. Credo nello scegliersi ogni giorno, con cura e impegno. Ognuno di sé, ma anche per l’altro”, sottolinea poi la 27enne a un’altra.

La 27enne e il rocker 24enne si sono lasciati lo scorso 8 giugno

Giorgia ha appena traslocato in un’altra casa. E’ stato assai faticoso. L’attivista scrive ironizzando: “Io che penso che per fortuna ho ascendente e luna in Gemelli altrimenti il mio sole in Capricorno, che odia i cambiamenti, sai come l'avrebbe presa la fine di una storia di lunga più di cinque anni e un trasloco nel giro di sei mesi?”. Ha sofferto, ma ora sorride e va avanti. Lei e Damiano si sono lasciati ufficialmente l’8 giugno scorso, quando la rockstar 24enne ha annunciato la rottura via web con un post nelle sue storie.