''La mia nuova veste è l’hair stylist professionista'': Valerio Scanu annuncia di essere diventato parrucchiere e l’apertura del suo salone

Spiazza tutti con un annuncio che lascia parecchio stupiti. Valerio Scanu annuncia di essere diventato parrucchiere e l’apertura del suo salone a Roma: si chiama Hannabrà, l’inaugurazione è fissata per sabato 15 giugno. In un video sottolinea: “La mia nuova veste è l’hair stylist professionista”.

Il 34enne sardo, secondo classificato ad Amici nel 2009, vincitore di Sanremo nel 2010, laureato in Giurisprudenza nel 2022, legato sentimentalmente a Luigi Calcara, con cui il 7 settembre 2023 si è unito civilmente in Campidoglio, precedentemente aveva confessato di fare pratica in uno studio per diventare avvocato. Deve, forse, aver cambiato idea.

In un video condiviso sui social l’artista svela tutto. “Buongiorno a tutti, sono Valerio Scanu. Molti di voi mi conoscono come cantante, imitatore, personaggio della tv, ma sono qui in una veste diversa, quella dell’hair stylist professionista. Perché? Perché dopo anni d’esperienza ho deciso di aprire un nuovo salone, anzi il mio nuovo salone, proprio qui a Roma, Hannabrà The Hair Spa”.

Scanu lancia anche una promo in occasione dell’apertura, per però svelerà il giorno dell’evento. “Mi raccomando, non mancate”, sottolinea ai suoi follower. Spera che i clienti, data anche la sua notorietà, siamo moltissimi: confida molto nel business.