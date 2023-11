Veronica Peparini incinta di due gemelli al gender reveal con gli amici a Roma mostra il pancione di 5 mesi: guarda

La 52enne e Andreas Muller diventeranno genitori di due bambine

Hanno annunciato la gravidanza in tv e sempre davanti alle telecamere hanno scoperto il sesso dei loro bebè. Veronica Peparini e Andreas Muller, dopo aver registrato l’intervista a Verissimo, tornati a Roma, hanno fatto il ‘bis’ con gli amici e i colleghi di lavoro. La coreografa 52enne, incinta di due gemelli, al gender reveal con le persone a lei più care mostra il pancione di 5 mesi. Lei e il compagno 27enne diventeranno genitori di due bambine.

Il ballerino, ex vincitore di Amici, sul social condivide un breve filmato in cui rivela il party organizzato nella Capitale. “Dopo aver registrato la puntata di Verissimo siamo tornati a Roma per far sapere anche ai nostri cari prima che lo vedessero domenica in puntata il sesso delle nostre piccole…”, sottolinea il danzatore. E aggiunge: “Così come piace fare a noi, ci siamo organizzati al volo in sala che è il posto in cui ci siamo conosciuti e il posto in cui ancora oggi coltiviamo il nostro legame e il nostro lavoro”.

Andreas e Veronica sono felicissimi. L’ex professoressa del talent di Maria De Filippi, programma in cui è scattato il colpo di fulmine con Muller, è già madre. Dall’ex marito Fabrizio Prolli, anche lui insegnante di danza e ballerino, ha avuto Daniele, 16 anni, e Olivia, 9. I suoi ragazzi hanno preso benissimo l’arrivo delle sorelline. “Avevo il terrore di dirlo alla mia famiglia. Sapevo che mia figlia non mi avrebbe creato troppi problemi, ma ero in pensiero per mio figlio: invece ha 16 anni e ci ha stupito perché l'ha presa subito bene. Mi sono subito sentita protetta dalla mia famiglia”, ha raccontato Veronica.

Adesso di gode le gioie della dolce attesa. Al quinto mese di gestazione, mostra una forma invidiabile e un ventre leggermente arrotondato, che Andreas accarezza ogni istante: i due, insieme da quasi 6 anni, sono entusiasti della doppia cicogna.