Matteo Diamante, ex Isola dei Famosi e GF, ha fatto il trapianto di capelli: le immagini post operatorie

Matteo Diamante, ex concorrente dell’Isola dei Famosi e del GF Vip, fidanzato in passato con Nikita Pelizon, dopo anni ha deciso, ha fatto il trapianto di capelli. Sul social racconta tutto e pubblica le immagini post operatorie. Il 34enne ha affrontato l’intervento in Turchia, da Dr. Cinik Hospital - Plastic Surgery & Hair Transplant.

Corteggiatore di Sabrina Ghio a Uomini e Donne, volto di Ex On The Beach, Take Me Out, La Pupa e il Secchione, prima di arrivare all’Isola e al GF Vip 7, Matteo aveva un problema con la chioma.

Ha affrontato l’intervento in Turchia, da Dr. Cinik Hospital - Plastic Surgery & Hair Transplant

“Ho trovato il coraggio dopo anni e l’ho fatto. - confida Diamante - A 23 anni iniziai a perdere i capelli per colpa di alcuni motivi di salute. Iniziai tante cure, una tra le ultime mi fece recuperare davvero tanto (dopo l’Isola dei Famosi mi venne un inizio di lieve alopecia per mancanza anche di sostanze nutritive, fortunatamente curata). Non ero messo malissimo, nascondevo molto bene, però mi urtava vedere tutta la mia famiglia con i capelli lunghi e io stempiato. Tralasciando le prese per il cu*o delle persone. Per 10 anni il mio unico problema sono sempre stati i capelli. La cera opaca perfetta, lacca poca se no li perdevo, polveri e lozioni per inspessirli. Al mare usavo sempre il cappellino soprattutto se uscivo dall’acqua. A volte manco mi bagnavo la testa”.

Non ha avuto alcuna paura dell'operazione

“Può sembrarvi stupido e infantile. Ma per me era un vero e proprio disagio - prosegue il dj, vocalist e speaker - So che ci sono alcuni uomini, se non tanti, che possono capirmi. Il nervoso che mi facevo davanti allo specchio dio solo lo sa. Ci convivevo, ma non stavo bene con me stesso. Cosi mi sono deciso, ho scelto la clinica e documento il tutto. Come ho sempre fatto. Chi mi segue da 4 anni a questa parte mi ha visto veramente in ogni modo e situazione. Sono anche d’accordo che ‘il capello non fa il monaco’ tanto per intenderci. Però davvero non ce la facevo più. Ho voglia di vivere la mia restante vita con i capelli, visto che dovrei averli”.

Matteo dopo il trapianto

“E’ stato un vortice di emozioni. Fare un trapianto cambia veramente tanto soprattutto se come me ti fai 1000 problemi, tanti veramente inutili visto i reali problemi della vita che potrebbero presentarsi (ringrazio Dio per la fortuna di avere salute e una famiglia che mi ama). Però, che volete che vi dica, almeno quest’estate mi farò il mio primo bagno tranquillo uscendo dall’acqua come il modello di Dolce e Gabbana”, conclude Matteo.