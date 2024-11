''Quando ho scoperto la sua età mi è preso un colpo'': Veronica Peparini racconta la nascita dell'amore con Andreas Muller, che ha 25 anni meno di lei

I due parlano del loro rapporto nato ad Amici nel 2016 a La Talpa

Veronica Peparini e Andreas Muller sono felici insieme. A La Talpa, in un confessionale, parlano del loro rapporto nato ad Amici. Il ballerino era al talent nel 2015, ma causa infortunio fu costretto a ritirarsi prima del Serale. Si ripresentò l’anno dopo e vinse. All’epoca lui aveva 20 anni, lei 45. La 53enne racconta la nascita dell’amore col 28enne, che ha quindi 25 anni meno di lei. La coreografa, già madre di Daniele e Olivia, 16 e 11 anni, dal danzatore il 18 marzo scorso ha avuto le gemelle Ginevra e Penelope. “Quando ho scoperto la sua età mi è preso un colpo”, confessa lei.

“Mi sento di dire che l’amore può tutto perché quando pensavo a noi due io lo vedevo proprio impossibile, era troppo lontano, c’erano troppe cose da superare”, svela Veronica. L’ex prof. del programma di Maria De Filippi aggiunge: “C’era la mia famiglia, i miei due figli, il mio ex marito. Quando ho scoperto la sua età mi è preso un colpo. Abbiamo superato tante cose, piano piano. Volendole superare a forza. Abbiamo rischiato il tutto e per tutto! L’unica cosa che mi faceva sentire meno delle altre era l’impossibilità di dargli dei figli, era un pensiero che mi logorava. Così ho cercato in tutti i modi di renderlo e renderci felici con Ginevra e Penelope”.

“Non mi ero minimamente accorto di cosa potesse esserci nella vita di Veronica perché non conoscevo la vita di Veronica, conoscevo l’insegnante a cui mi ero affidato nel programma. Io ero lì solo in qualità di concorrente, volevo vincerlo e diventare un ballerino a tutti gli effetti. In quel momento l’unione più grande che potevamo permetterci di vivere era la danza. Veronica mi ha dato la gioia più grande della mia vita”, sottolinea Andreas.

Muller poi chiarisce: “Non abbiamo una data precisa di anniversario. Il nostro amore è nato dopo il mio percorso dentro la scuola di Amici, ma un giorno ufficiale non lo abbiamo. Come ho passato questi anni? Siamo un po’ pazzerelli e litighiamo spesso, ma se siamo ancora qua qualcosa di forte c’è”. I due al reality giocano come un unico concorrente.