La 53enne in due clip si fa vedere poco prima del cesareo. “Ho paura”, dice

L’ex professoressa di Amici è fiera: “Sono Mamma di 4 figli ed è una gioia immensa per me”

Veronica Peparini è fiera e felice. La coreografa rompe il silenzio dopo il parto, ieri, 18 marzo. Sul social pubblica nuovi scatti delle gemelle Penelope e Ginevra. “Mai avrei pensato di essere così coraggiosa”, confessa. La coreografa 53enne condivide anche due brevi clip prima di affrontare il cesareo. In uno dei video svela: “Ho paura”.

''Mai avrei pensato che sarei stata così coraggiosa'': Veronica Peparini rompe il silenzio dopo il parto e pubblica nuovi scatti delle gemelle

Andreas Muller, il compagno 27enne padre delle due bimbe, è stato sempre al suo fianco. Ha assistito al cesareo gemellare e ha definito l’ex professoressa di Amici “un supereroe”, etichettandola come “iconica”, un “esempio per le generazioni passate, presenti e future”. Il danzatore è al settimo cielo, proprio come lei, già madre di Daniele e Olivia, rispettivamente 16 e 10 anni, avuti dall’ex marito Fabrizio Prolli.

La Peparini decide di parlare e raccontare le sensazioni a caldo, immediatamente dopo il parto. “Ed ecco qui, sono Mamma di 4 figli ed è una gioia immensa per me, ma sono di conseguenza emozionata e felice per Andreas e le nostre famiglie”, svela.

La coreografa si è sottoposta a un cesareo

L'ex professoressa di Amici è colma di gioia: Penelope e Ginevra sono finalmente con lei

Veronica aggiunge: “Spero di poter dare forza e coraggio, di essere di esempio e speranza per tante donne che desiderano diventare mamme senza aver paura di nulla e di nessuno. Mai avrei pensato che la vita mi potesse dare tanto e mai avrei pensato che sarei stata così coraggiosa e forte”. Poi dice grazie: “Grazie a tutti per il supporto e per esserci stati vicini, prima ed ora e soprattutto grazie VITA”. E conclude: “Siamo a casa Penelope e Ginevra”. Ce l’ha fatta: le bimbe sono finalmente con lei e Andreas e i loro fratelloni.